La residencia de mayores de Formentera recupera el horario laboral previo a la crisis provocada por su modificación hace más de un año

Tras más de un año de conflicto entre la directiva de la residencia de mayores de Es Brolls, las trabajadoras y el sindicato UGT de Formentera que las representaba, se ha alcanzado un acuerdo con el equipo de gobierno del Consell Insular para restablecer un sistema de turnos "estable, conciliador y adecuado" en el centro sociosanitario, el único de este tipo de la pitiusa del sur. El sindicato, que informa del acuerdo conseguido en un comunicado de prensa, considera muy positivo este nuevo modelo organizativo, que permitirá "recuperar la normalidad en el funcionamiento del centro y mejorar de forma significativa las condiciones laborales del personal auxiliar sociosanitario".

Denuncia ante Inspección de Trabajo

El convenio establece un sistema de turnos rotativos de 12 horas, con dos días de trabajo y tres días de descanso, una medida que, según el sindicato, favorece la conciliación de la vida laboral y personal y aporta estabilidad a la plantilla. UGT destaca que este avance ha sido posible tras un proceso de diálogo iniciado después de la denuncia presentada ante la Inspección de Trabajo, que supuso un punto de inflexión al obligar a la dirección del centro a reconocer oficialmente los problemas de funcionamiento que el sindicato venía denunciando desde hacía más de un año.

Pasillo residencia de mayores Formentera / P.M.V. / DIB_EXTERNAS

A partir de ese reconocimiento, la dirección de la residencia y UGT han trabajado durante los últimos meses en un "clima de diálogo y colaboración que ha permitido cerrar el acuerdo actual". El sindicato recuerda en su nota de prensa que el conflicto se ha prolongado durante más de un año, un periodo que ha generado tensiones, sobrecarga laboral y un importante coste personal para muchas trabajadoras. "Nunca deberíamos haber tenido que llegar tan lejos para corregir una situación evidente que afectaba tanto a la calidad del servicio como a la salud laboral del personal", señalan desde la organización sindical.

El acuerdo aprobado en la Mesa de Negociación incluye, además del nuevo sistema de turnos, la cobertura estable de tres auxiliares en el turno de día y dos en el turno de noche, la creación de un listado de disponibilidad mensual para cubrir bajas y ausencias puntuales sin sobrecargar a la plantilla, y el compromiso de realizar relevos presenciales entre turnos para garantizar la continuidad asistencial. Asimismo, se contempla una revisión del modelo al cabo de un año para evaluar su correcto funcionamiento.

Los usuarios son la prioridad

UGT subraya que el objetivo principal del sindicato ha sido siempre doble: garantizar una atención digna y estable para las personas mayores usuarias del centro y proteger las condiciones laborales del personal que las atiende diariamente. En este sentido, la organización mantiene la mano tendida para seguir trabajando con el Consell Insular y con la dirección de la residencia de mayores de Es Brolls con el fin de consolidar el nuevo modelo y evitar que se repitan situaciones similares en el futuro.

El conflicto entre las trabajadoras sociosanitarias y el equipo directivo surgió tras un cambio en el horario que las auxiliares no aceptaban por haber sido impuesto de manera unilateral y porque no se adecuaba a la realidad diaria del centro, provocando situaciones como el hecho de que una sola trabajadora tuviera que levantar y asear a los 18 usuarios, lo que la obligaba a despertar a los mayores a las 6 de la mañana para que todos estuvieran listos a la hora del desayuno. La situación provocó el abandono de sus puestos de trabajo de varias de estas auxiliares y una cascada de bajas sin cubrir que acuciaba la problemática del centro.

Una de las salas de la residencia de mayores de Formentera / CIF / DIB_EXTERNAS

Desde noviembre de 2024, cuando comenzó esta crisis, se han sucedido tres directores de la institución y el Consell de Insular tuvo que pedir ayuda a la Fundación de atención y soporte a la dependencia del Govern balear, cuyos técnicos se desplazaron hasta Formentera para conocer el funcionamiento del centro de Sant Francesc y ofrecer consejos a los responsables de la gestión de la infraestructura.