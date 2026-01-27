Empleo
La patronal Pimef ofrece 13 cursos gratuitos para empresas y trabajadores de Formentera
El programa, subvencionado por el Consell de Formentera, se desarrollará del 10 de febrero al 9 de marzo en la sede de la patronal
La asociación Pequeña y mediana empresa de Formentera (Pimef) ha presentado una nueva edición de las jornadas formativas Fent Pimef 2026, un programa de cursos gratuitos dirigido a empresas, personas emprendedoras y trabajadores de la isla, que dará comienzo el próximo 10 de febrero.
La iniciativa, organizada por la asociación empresarial y subvencionada por el Consell de Formentera a través del área de Comercio, se enmarca en el convenio de colaboración firmado entre ambas entidades y tiene como objetivo ofrecer formación práctica y asesoramiento especializado para reforzar la competitividad del tejido empresarial local.
En esta edición, el programa incluye 13 cursos presenciales que se impartirán entre el 10 de febrero y el 9 de marzo en la sede de Pimef, ubicada en el carrer Diputat Serra, número 11. La oferta formativa abarca ámbitos diversos como la gestión empresarial, la comunicación, la digitalización, el marketing, la prevención, la normativa legal y la mejora de instalaciones.
Cursos
Entre las formaciones previstas se encuentran cursos sobre jubilación y planificación del retiro, comunicación efectiva, higiene alimentaria, primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar, inteligencia artificial aplicada al marketing, liderazgo y gestión de personas, gestión de instalaciones residenciales, pactos de socios, privacidad digital, redes sociales para nuevos emprendimientos, bitcoin desde cero, uso de ChatGPT y Canva para principiantes, así como aislamiento y mejoras de la envolvente de edificios.
Desde Pimef se recuerda que las inscripciones ya están abiertas, que las plazas son gratuitas y limitadas, y que las personas interesadas pueden formalizar su inscripción llamando al 971 32 25 20 o enviando un correo electrónico a gestion@pimef.es
Suscríbete para seguir leyendo
- Los Reyes dejan de regalo el primer nacimiento en Formentera
- Óscar Portas, presidente del Consell de Formentera: «Mi época política acaba esta legislatura. Ha sido duro. Hay mucha maldad»
- Nuevo intento para terminar de construir las 17 viviendas dotacionales de Sant Ferran, en Formentera
- Formentera, un paso más cerca de un verano sin quioscos de playa
- Solo tres candidatos superan las pruebas para convertirse en inspector de Turismo en Formentera
- La dj de Ibiza Anna Tur actuará al aire libre en Formentera próximamente
- Acceso al mar en Formentera: De tres rampas públicas prometidas, una está inservible, otra acumula incidencias y de la tercera poco se sabe
- 'Ingrid' consuma la destrucción del balizado de los canales de entrada al puerto de la Savina de Formentera