'Ingrid' consuma la destrucción del balizado de los canales de entrada al puerto de la Savina de Formentera

Ni los primeros modelos de baliza que instaló la Autoridad Portuaria de Balears (APB) a principios del mes de abril de 2025 ni las nuevas boyas "mejoradas" que se colocaron en noviembre del mismo año, hace apenas dos meses, han aguantado los temporales de la primera parte del invierno.

Si a principios de este mes de enero Diario de Ibiza ya informó de la presencia de una de esas balizas entre las rocas de la costa en la zona de es Cavall d'en Borràs, en pleno Parque Natural de ses Salines de Ibiza y Formentera y de otra fuera de funcionamiento, el paso de la borrasca 'Ingrid' por las Pitiusas ha acabado con las dos boyas restantes. Tan solo las de color amarillo resisten en el lugar donde se colocaron.

Dos de las nuevas balizas se han partido / Gerardo Ferrero

Según el Portal-AtoN, la plataforma de Puertos del Estado que recoge el estado de cualquier tipo de balizamiento, hay tres boyas rojas fuera de funcionamiento, pero la realidad es que ninguna de las cuatro está donde debería: marcando el canal de entrada y salida al puerto de la Savina para garantizar la seguridad de los navegantes. El fuerte viento y el oleaje las han arrancado de su ubicación, partiendo en dos mitades dos de ellas, para quedar posteriormente depositadas a lo largo de la costa de es Cavall d'en Borràs.

Desdoblamiento del canal de entrada

La APB desdobló la entrada a la Savina en mayo de 2025, delimitando un canal por el norte para buques de más de 24 metros de eslora, 6 metros de manga o 2 metros de calado; y un segundo más al sur para embarcaciones que no lleguen a los criterios del canal principal. La entidad portuaria daba así respuesta a la reclamación histórica de los navegantes pitiusos, que desde hace más de 20 años pedían que se ordenara el acceso a la bocana del único puerto de Formentera no solo para mejorar la eficiencia sino también por motivos de seguridad.

Aunque la medida fue recogida con optimismo tanto por los aficionados a la navegación como por el sector del transporte marítimo, su puesta en marcha no puede considerarse un éxito.

Las boyas no han aguantado el fuerte oleaje de los últimos días / Gerardo Ferrero

El primer temporal del pasado otoño, a principios de noviembre, arrancó dos de las balizas rojas, que quedaron depositadas en la costa del Parque Natural, y rompió una tercera. La APB las recuperó y las reinstaló un par de días después "para garantizar la seguridad" en el transitado canal. Una semana más tarde, la autoridad portuaria informó de que había sustituido las tres boyas por un nuevo modelo diseñado para calados menos profundos, como es esa zona del puerto de la Savina. El 4 de diciembre, cuando todavía no había transcurrido ni un mes, el Portal-AtoN señalaba que la boya número 2 estaba "fuera de servicio". El 9 de enero de 2026 la boya número 3 aparecía como "apagada y en la costa" y desde este domingo 25 de enero, la número 4 está "fuera de servicio, arrancada por el temporal". Según el mismo portal, la boya número 1 está en funcionamiento, pero lo cierto es que, según afirman varios testigos y acreditan las imágenes que han hecho llegar a Diario de Ibiza, ninguna de las cuatro señales está donde debería.

Climatología "normal"

Lo inquietante de esta situación, que supone un riesgo para los navegantes que no conocen la zona, es que los temporales que se vienen sucediendo desde hace unas semanas no son un fenómeno atmosférico inusual ni de una fuerza excepcional. Tripulantes y pilotos de embarcaciones que cubren la ruta entre las Pitiusas desde hace décadas y residentes en Formentera coinciden en señalar que se trata de una climatología y unos episodios de viento "normales" para la zona y la época del año. Los entendidos apuntan más hacia una mala elección del lugar donde se han colocado las balizas rojas, justo donde menos calado hay donde la ola rompe con más potencia, "ya que las amarillas aguantan perfectamente".

Desde la APB han asegurado que "están trabajando en ello" y que próximamente se instalará una boya provisional "para garantizar la correcta entrada y salida de la bocana", una baliza que "se repondrá todas las veces que haga falta si continúan los temporales". Además, adelantan que están "trabajando en una solución más óptima y duradera", sin especificar más datos al respecto.