La Inspección de Trabajo da un mes a Gsaib para corregir graves deficiencias en la base del 061 en Formentera tras una denuncia de UGT

La Inspección de Trabajo ha dado un plazo de un mes a la empresa pública Gsaib, dependiente del IB-Salut, para subsanar las deficiencias detectadas en la base del servicio de urgencias SAMU 061 de Formentera, después de una denuncia presentada por el sindicato UGT ante la falta de actuación de la gerencia de la empresa.

La denuncia sindical se produjo tras meses de advertencias sin respuesta. Según explica UGT, a mediados de 2025 se notificó formalmente la situación tanto al Comité de Seguridad y Salud Laboral como a la dirección de Gsaib y al propio Ib-Salut, sin que se adoptaran medidas correctoras pese a la gravedad de los hechos. Ante esta inacción, el sindicato decidió acudir a la Inspección de Trabajo.

Entre las irregularidades denunciadas destacaba la rotura de las puertas de acceso a la base y la ausencia de vigilancia nocturna, una situación que permitía la entrada de personas ajenas al servicio sin ningún tipo de control. Esta circunstancia, según UGT, ponía en riesgo la seguridad de los trabajadores y suponía un incumplimiento directo de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.

"Como ya denunciamos públicamente en varias ocasiones, hemos visto multitud de personas entrando y saliendo de la base sin control alguno, en un espacio donde se almacena material sensible y medicación de las ambulancias", ha señalado Vicente Nadal, delegado sindical de UGT en Gsaib y técnico en emergencias sanitarias del SAMU 061 en Ibiza.

La denuncia también incluía la falta de mantenimiento general de las instalaciones, que había provocado diversos problemas en el funcionamiento cotidiano de la base. Tras la visita inspectora, la Inspección de Trabajo ha dado la razón a UGT y ha emitido un requerimiento formal a Gsaib para que subsane las deficiencias detectadas en el plazo de un mes.

Puertas rotas y sin calefacción

En concreto, el organismo inspector exige la reparación de la puerta vidriera de la cocina, actualmente rota; el arreglo del sistema de calefacción, que no funciona en varias dependencias; y la puesta en funcionamiento de las cámaras de seguridad en los accesos, así como del sistema de control mediante tarjeta identificativa durante los turnos de tarde y noche.

Además, la empresa deberá presentar antes del 2 de febrero la documentación que acredite que las deficiencias han sido corregidas, incluyendo contratos y facturas de las empresas encargadas de las reparaciones, así como diversa documentación preventiva, como evaluaciones de riesgos, planificaciones preventivas y comunicaciones relativas a riesgos psicosociales en Ibiza y Formentera. Asimismo, Gsaib deberá personarse ante la Inspección de Trabajo el día 5 de febrero.

Desde UGT han asegurado que seguirán vigilantes y mantendrán la presión para garantizar unas condiciones de trabajo seguras y dignas. "Seguiremos luchando y defendiendo los derechos de los trabajadores por todas las vías necesarias y realizando cuantas acciones sean precisas", han afirmado desde el sindicato.