Formentera se apoya en el Colegio de Arquitectos de Balears para diseñar el futuro Centro Cultural de Sant Ferran

El Consell de Formentera y el Colegio oficial de arquitectos de las Illes Balears (Coaib) han firmado un convenio de colaboración para garantizar la calidad arquitectónica del futuro Centro cultural multifuncional de Sant Ferran de ses Roques, un proyecto estratégico para la isla cuya puesta en marcha ya fue anunciada durante el pasado pleno extraordinario en el que se aprobó el Presupuesto de la institución para el año 2026.

El acuerdo lo han formalizado el presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, y el decano del Coaib, Bernat Nadal Alemany, junto al presidente de la demarcación de Ibiza y Formentera del Coaib, Lluís Oliva. Al acto también han asistido el conseller de Hacienda, Infraestructuras y Territorio, Javier Serra, y el jefe del área de Urbanismo del Consell, Juan Diego Dueñas, informa el Consell en una nota de prensa.

Este convenio se enmarca en la voluntad de la institución insular de impulsar un proceso de contratación riguroso, transparente y orientado a la calidad, especialmente tratándose de un equipamiento de gran relevancia social y cultural para Formentera.

La nueva infraestructura se levantará sobre el terreno que ahora ocupa la antigua escuela de Sant Ferran / CIF

Un concurso arquitectónico con garantías

Gracias a este convenio, el Consell Insular contará con el apoyo de la Oficina de Concursos del Coaib para la redacción de las bases y de los pliegos técnicos y administrativos que regirán el concurso de ideas. El objetivo es asegurar que el procedimiento sea el más adecuado para seleccionar una propuesta arquitectónica de calidad, acorde con el carácter intelectual de la prestación y alineada con los principios de la Ley de Contratos del Sector Público.

El asesoramiento del Coaib incluirá la definición de los criterios técnicos del concurso, la adecuación de los plazos, la revisión de la documentación antes de su publicación y la difusión de la convocatoria entre los profesionales del sector, con la finalidad de obtener propuestas solventes, comparables y ajustadas a las necesidades reales del proyecto.

Por su parte, el Consell Insular facilitará toda la información necesaria para el correcto desarrollo del concurso, como el programa de necesidades del futuro equipamiento, la documentación urbanística vigente, el levantamiento topográfico de la parcela, el reportaje fotográfico del ámbito de actuación y la definición del presupuesto de ejecución material.

Participación ciudadana

El futuro Centro cultural multifuncional de Sant Ferran incorporará las aportaciones realizadas por las asociaciones integradas en el Consell d’Entitats de Formentera, así como las propuestas surgidas de las reuniones mantenidas entre el equipo de gobierno y vecinos y vecinas de la isla. Este proceso de participación previa ha permitido identificar necesidades, usos y expectativas que se tendrán en cuenta en la definición del programa del concurso.

La nueva infraestructura se levantará donde hasta ahora estaba el antiguo colegio de Sant Ferran, unas instalaciones que en la actualidad acogen las clases del aula de extensión del Conservatorio 'Catalina Bufí', así como varias salas de usos múltiples donde se realizan diferentes actividades artísticas y deportivas.