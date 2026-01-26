Cultura
Formentera se apoya en el Colegio de Arquitectos de Balears para diseñar el futuro Centro Cultural de Sant Ferran
El acuerdo, adelantado en el pleno extraordinario sobre el Presupuesto de 2026, permitirá convocar un concurso de ideas con asesoramiento técnico especializado y criterios de excelencia arquitectónica
El Consell de Formentera y el Colegio oficial de arquitectos de las Illes Balears (Coaib) han firmado un convenio de colaboración para garantizar la calidad arquitectónica del futuro Centro cultural multifuncional de Sant Ferran de ses Roques, un proyecto estratégico para la isla cuya puesta en marcha ya fue anunciada durante el pasado pleno extraordinario en el que se aprobó el Presupuesto de la institución para el año 2026.
El acuerdo lo han formalizado el presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, y el decano del Coaib, Bernat Nadal Alemany, junto al presidente de la demarcación de Ibiza y Formentera del Coaib, Lluís Oliva. Al acto también han asistido el conseller de Hacienda, Infraestructuras y Territorio, Javier Serra, y el jefe del área de Urbanismo del Consell, Juan Diego Dueñas, informa el Consell en una nota de prensa.
Este convenio se enmarca en la voluntad de la institución insular de impulsar un proceso de contratación riguroso, transparente y orientado a la calidad, especialmente tratándose de un equipamiento de gran relevancia social y cultural para Formentera.
Un concurso arquitectónico con garantías
Gracias a este convenio, el Consell Insular contará con el apoyo de la Oficina de Concursos del Coaib para la redacción de las bases y de los pliegos técnicos y administrativos que regirán el concurso de ideas. El objetivo es asegurar que el procedimiento sea el más adecuado para seleccionar una propuesta arquitectónica de calidad, acorde con el carácter intelectual de la prestación y alineada con los principios de la Ley de Contratos del Sector Público.
El asesoramiento del Coaib incluirá la definición de los criterios técnicos del concurso, la adecuación de los plazos, la revisión de la documentación antes de su publicación y la difusión de la convocatoria entre los profesionales del sector, con la finalidad de obtener propuestas solventes, comparables y ajustadas a las necesidades reales del proyecto.
Por su parte, el Consell Insular facilitará toda la información necesaria para el correcto desarrollo del concurso, como el programa de necesidades del futuro equipamiento, la documentación urbanística vigente, el levantamiento topográfico de la parcela, el reportaje fotográfico del ámbito de actuación y la definición del presupuesto de ejecución material.
Participación ciudadana
El futuro Centro cultural multifuncional de Sant Ferran incorporará las aportaciones realizadas por las asociaciones integradas en el Consell d’Entitats de Formentera, así como las propuestas surgidas de las reuniones mantenidas entre el equipo de gobierno y vecinos y vecinas de la isla. Este proceso de participación previa ha permitido identificar necesidades, usos y expectativas que se tendrán en cuenta en la definición del programa del concurso.
La nueva infraestructura se levantará donde hasta ahora estaba el antiguo colegio de Sant Ferran, unas instalaciones que en la actualidad acogen las clases del aula de extensión del Conservatorio 'Catalina Bufí', así como varias salas de usos múltiples donde se realizan diferentes actividades artísticas y deportivas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los Reyes dejan de regalo el primer nacimiento en Formentera
- Óscar Portas, presidente del Consell de Formentera: «Mi época política acaba esta legislatura. Ha sido duro. Hay mucha maldad»
- Nuevo intento para terminar de construir las 17 viviendas dotacionales de Sant Ferran, en Formentera
- Formentera, un paso más cerca de un verano sin quioscos de playa
- Solo tres candidatos superan las pruebas para convertirse en inspector de Turismo en Formentera
- La dj de Ibiza Anna Tur actuará al aire libre en Formentera próximamente
- Acceso al mar en Formentera: De tres rampas públicas prometidas, una está inservible, otra acumula incidencias y de la tercera poco se sabe
- Guía práctica para bajar la factura de la luz en Ibiza y Formentera: las oficinas en las que puedes encontrar toda la información