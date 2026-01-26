Árboles caídos, granizo y cortes de suministro eléctrico en Formentera por el temporal

Aunque las consecuencias del paso de la borrasca 'Ingrid' por Formentera no han sido tan graves como en Ibiza, la pitiusa del sur también ha sufrido el embate de los fuertes vientos de este fin de semana. Los bomberos de Formentera han llevado a cabo diversas actuaciones para retirar árboles derribados en diferentes localizaciones de la isla, mientras que se han producido varios cortes en el suministro eléctrico, que ha sido restablecido con brevedad. Sobre las 21.30 de la noche del domingo también se registró la caída de granizo de pequeño tamaño en un episodio que duró apenas unos minutos.

La primera intervención de los bomberos tuvo lugar el sábado, poco antes de las 11.00 horas, cuando se recibió un aviso del agente de Medio Ambiente alertando de la caída de varios pinos en un camino de acceso a la zona del quiosco Tiburón, en el Parque Natural de ses Salines de Ibiza y Formentera. Hasta el lugar se desplazaron dos bomberos y un mando, con un vehículo ligero y una autobomba ligera. Mediante el uso de motosierras, los efectivos retiraron los árboles caídos y pudieron reabrir el paso con normalidad. El servicio finalizó alrededor de las 13 horas, según informan desde el Consell Insular.

Uno de los pinos caídos que tuvo que ser retirado por los bomberos de Formentera / CIF

El domingo, a las 11.24 horas, el servicio de emergencias 112 volvió a alertar de la caída de un pino que bloqueaba el camino viejo de Cala Saona. La rápida intervención de los bomberos permitió restablecer el acceso, dándose por finalizado el servicio a las 12.50 horas.

Ya este lunes, a las 8 horas, los Bomberos de Formentera han tenido que intervenir nuevamente en la zona de Porto-Salè, también a causa de incidencias relacionadas con el viento. En esta actuación han participado un mando y dos bomberos, con el apoyo de un vehículo ligero y una autobomba ligera.

También durante la mañana del lunes se ha retirado un árbol ornamental de una jardinera del centro de Sant Francesc en previsión a su posible caída en un lugar muy transitado por los residentes.

Además de estas intervenciones, el fuerte viento, que en lugares como el Pilar de la Mola ha registrado rachas de más de 100 kilómetros por hora, ha provocado la caída de la valla perimetral de las pistas deportivas de Es Cap. Por este motivo, la instalación permanecerá cerrada de manera temporal hasta que se lleven a cabo las reparaciones necesarias y se pueda garantizar la seguridad de las personas usuarias.

Para terminar, el suministro eléctrico ha sufrido varios cortes durante la mañana de hoy lunes que se han restablecido en menos de 30 minutos y han afectado a diferentes puntos de la isla, como Sant Francesc, la Mola, la Savina y es Pujols.