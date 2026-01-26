La mirada de Beni Trutmann sobre Formentera revive en la XXIII edición de su concurso fotográfico

El Consell de Formentera, a través del área de Cultura y Educación, ha convocado una nueva edición del Concurso de fotografía Beni Trutmann, que en 2026 alcanza su vigésima tercera edición. Este certamen, ya consolidado como una cita destacada dentro de la programación cultural de la isla, tiene como objetivo fomentar la creatividad fotográfica y rendir homenaje a la figura de Beni Trutmann, fotógrafo estrechamente vinculado a Formentera y autor de uno de los archivos visuales más valiosos de su historia reciente.

Karl Werner Thomas Trutmann, conocido como Beni Trutmann, descubrió Formentera en 1958 y quedó profundamente ligado a la isla. Durante más de 40 años documentó la evolución del territorio, la vida cotidiana y la relación entre las personas y el paisaje, dejando un legado de más de 30.000 fotografías. Con la convocatoria anual de este concurso, el Consell Insular quiere mantener viva su memoria y su compromiso con la naturaleza y el patrimonio de Formentera.

El tema central del concurso continúa siendo la naturaleza de Formentera en todas sus vertientes, incluyendo el paisaje, la fauna, la vegetación y la interacción humana con el entorno. Las fotografías presentadas deberán ser inéditas y no haber sido premiadas en otros certámenes.

Categorías

El concurso se estructura en cuatro categorías: fotografía en blanco y negro, fotografía en color, fotografía denuncia y fotografía júnior, dirigida a jóvenes de entre 12 y 18 años. Cada participante podrá presentar un máximo de tres fotografías en total, distribuidas libremente entre las distintas categorías.

En cuanto a los premios, se establecen tres galardones por categoría en las modalidades generales, con dotaciones económicas de 500, 300 y 200 euros, respectivamente. En la categoría júnior, los premios consistirán en cámaras digitales.

Bases del concurso

Las obras podrán presentarse hasta el 10 de abril de 2026 mediante el envío de un correo electrónico a la dirección concursfoto@consellinsulardeformentera.cat, siguiendo las indicaciones recogidas en las bases del concurso. El jurado valorará aspectos como la representación del espíritu crítico de Beni Trutmann, la originalidad, la calidad técnica y la relación entre las personas y el paisaje.

El fallo del jurado se hará público antes del 24 de abril y la entrega de premios tendrá lugar el 4 de mayo de 2026, coincidiendo con la inauguración de la exposición del XXIII Concurso de fotografía Beni Trutmann, que podrá visitarse en la sala de exposiciones 'Ajuntament Vell' del 4 al 16 de mayo.