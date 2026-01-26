Expertos, instituciones y científicos se dan cita en Formentera en las IX Jornadas de Medio Ambiente de las Illes Balears

Formentera ha tomado el relevo a Ibiza y acoge estos días las ponencias, exposiciones y talleres que forman parte del programa de las IX Jornadas de Medio Ambiente de las Illes Balears, que se celebran lunes y martes en el Centre d’Esports Nàutics de Formentera, en la Savina. Se trata de una cita de referencia para la comunidad científica, técnica e institucional, que convierte a la isla en un punto de encuentro para el debate, la reflexión y el intercambio de conocimiento en materia de sostenibilidad y conservación del medio ambiente.

El acto inaugural ha contado con la participación de la vicepresidenta del Consell de Formentera, Verónica Castelló, quien ha dado la bienvenida a los asistentes y ha puesto en valor unas jornadas que, según ha señalado, "sitúan el conocimiento científico en el centro del debate público y de la toma de decisiones", en un contexto marcado por desafíos ambientales cada vez más complejos.

Los asistentes al primer día de las Jornadas de Medio Ambiente escuchan una de las ponencias / CIF

Durante su intervención, la vicepresidenta ha querido agradecer especialmente a la Sociedad de Historia Natural de las Balears y a todas las entidades colaboradoras haber elegido Formentera como sede de esta novena edición. Ha recordado, además, que es la segunda vez que estas jornadas se celebran en la isla, con la colaboración del Consell Insular en su organización.

La vicepresidenta ha subrayado que las Illes Balears afrontan "retos ambientales que exigen decisiones valientes, pero sobre todo decisiones informadas", y ha remarcado que no es posible diseñar buenas políticas ambientales sin datos rigurosos, investigación científica y un diálogo constante con la comunidad investigadora y los profesionales del sector.

Eje transversal

En este sentido, ha defendido que el medio ambiente debe ser un eje transversal de todas las políticas públicas, con incidencia directa en ámbitos como la movilidad, el modelo turístico, la ordenación del territorio o la calidad de vida de la ciudadanía. "Gobernar hoy es asumir esta responsabilidad con visión de futuro", ha afirmado, apelando a la necesidad de integrar la sostenibilidad como principio estructural de la acción pública.

Las IX Jornadas de Medio Ambiente de las Illes Balears ofrecen un programa centrado en disciplinas como la ecología marina, la biodiversidad, la botánica, la zoología y la gestión ambiental, y se consolidan como un espacio clave para reforzar la colaboración entre administraciones públicas, investigadores y profesionales, así como para compartir experiencias y buenas prácticas.

Las jornadas continuarán a lo largo del martes con ponencias, comunicaciones científicas y espacios de debate que convierten a Formentera, durante estos días, en un foro de reflexión y consenso en favor del futuro ambiental de las Illes Balears.