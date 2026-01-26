Cámaras de vigilancia en los contenedores para frenar el incivismo

La empresa PreZero, encargada de la recogida de residuos, limpieza viaria y de playas, conservación y mantenimiento de zonas verdes y explotación del punto verde de Formentera, recogió entre los meses de enero y noviembre de 2025 un total de 470 toneladas de residuos voluminosos depositados junto a los contenedores en diferentes localizaciones de la isla, una cantidad que supone un 73,9% de incremento respecto a las 270 toneladas del mismo periodo de 2024. Este tipo de residuos (muebles, colchones o electrodomésticos, por ejemplo) deden depositarse en el punto limpio de la zona industrial de Sant Francesc, o se puede solicitar la recogida gratuita a domicilio, por lo que su abandono junto a contenedores de vidrio, cartón, envases o deshecho es totalmente irregular.

Para atajar este comportamiento incívico, que puede acarrear multas de hasta 3.000 euros, la institución insular está preparando la licitación de un contrato para instalar cámaras de vigilancia en los lugares donde se concentra el mayor número de estos depósitos ilegales, como son Cala en Baster, la curva de sa Revista, es Cap o Porto-salè/Can Marroig. Aunque el proyecto está en una fase inicial, se prevé que pueda ponerse en marcha a lo largo de este año 2026.

Resto de fracciones

Respecto al volumen de este tipo de residuo voluminoso depositado correctamente por particulares en el punto limpio para su tratamiento, hasta el mes de noviembre del pasado año se registró una cantidad muy similar a la de 2024, que fue de unas 1.150 toneladas, según datos facilitados por el área de Medio Ambiente del Consell Insular. La recogida gratuita de este tipo de deshecho puede solicitarse en el teléfono 900 102 656; en el Whatsapp 669 496 701 o por correo electrónico a la dirección: serveiderecollida@conselldeformentera.cat.

El resto de fracciones también se ha mantenido estable comparando los últimos datos disponibles, que no incluyen los meses de diciembre de 2024 ni de 2025. Así, en los primeros 11 meses de 2025 se depositaron para su reciclado un total de 964,41 toneladas de papel y cartón, un 2,2% más que en 2024, cuando se recogieron 944,04 toneladas. La fracción de envases ligeros también ha aumentado ligeramente, un 7%, con 984,35 toneladas frente a las 919,9 de 2024.

El residuo sólido urbano y asimilable se ha reducido un 4%, con 5.982,69 toneladas frente a las 6.236,52 de 2024, y la recogida de vidrio también se ha reducido, en esta ocasión un 7,8%: de las 1.020,22 toneladas de 2024 a las 940,78 toneladas del pasado año.

En total, entre todos los tipos de residuos, de enero a noviembre de 2025 se recogieron 9.309,18 toneladas, un 0,9% menos que en el mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron un total de 9.391,20 toneladas de basura recogida por los servicios municipales.