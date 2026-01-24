Nuevo intento para terminar de construir las 17 viviendas dotacionales de Sant Ferran, en Formentera

El Goven balear ha publicado en la Plataforma de contratación del Estado una nueva licitación para terminar de construir las 17 viviendas de protección oficial dotacionales de Sant Ferran cuya primera piedra simbólica se puso el 23 de marzo de 2023 en un acto institucional. El primer proyecto, que contaba con una dotación de 2.188.848 euros, debía estar terminado en febrero de 2025, pero la empresa adjudicataria abandonó los trabajos de construcción durante el verano de 2024. Tras el anuncio el pasado mes de octubre por parte de la conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern balear de que la nueva adjudicación se llevaría a cabo "próximamente", parece que ahora sí se van a retomar las obras, una vez finalice el proceso de licitación del Instituto balear de la vivienda (Ibavi) que tiene un presupuesto base de licitación sin impuestos de 2.121.000 euros, cofinanciados por los fondos Next Generation EU, y una fecha para límite para la presentación de ofertas señalada para el 12 de febrero.

Se prevé que los trabajos para terminar esta promoción de alojamientos, que se levantan en un solar cedido por el Consell de Formentera de 784 metros cuadrados en el casco antiguo de la localidad de Sant Ferran de ses Roques, estén terminados en 12 meses contando a partir de su inicio.

Recreación de cómo será el edificio terminado / Ibavi

En el proyecto ejecutivo que acompaña al anuncio de licitación, se especifica que se van a construir tres viviendas de dos dormitorios y 14 de un solo dormitorio. Dos de los domicilios, "preferentemente dobles", deben ser adaptados, aunque se propone un "edificio de viviendas adaptado en su totalidad". Además, se especifica los trabajos ya realizados por la constructora que abandonó el proyecto, entre ellos la estructura de la planta subterránea y la planta baja (con desperfectos y partes mal ejecutadas); o la fachada de hormigón de cal con árido reciclado y posidonia de la planta baja (también con desperfectos).Y, por supuesto, se señalan los trabajos que faltan por hacer, como el trazado en la planta subterránea de todas las instalaciones comunitarias o la mayoría de elementos no estructurales de la planta baja.

Estado actual de la obra / Ibavi

Los alojamientos dotacionales públicos están destinados a resolver de manera transitoria la necesidad de vivienda de personas o unidades de convivencia, preferentemente de colectivos especialmente vulnerables. Son viviendas de alquiler de carácter temporal, así que no se pueden destinar a residencia permanente de los beneficiarios.