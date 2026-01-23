Una "incidencia de seguridad" obliga a suspender temporalmente los servicios electrónicos del Consell de Formentera

El Consell de Formentera ha emitido un comunicado en el cual informa de que ha suspendido de forma temporal los servicios electrónicos de la Administración tras detectar una incidencia de seguridad en sus servidores corporativos durante las últimas horas.

Según informa la institución, los sistemas de monitorización identificaron una anomalía de seguridad, lo que llevó a activar de inmediato los protocolos establecidos. Como medida preventiva, se decidió desconectar los sistemas afectados y restringir el acceso externo con el objetivo de contener la incidencia y garantizar la confidencialidad e integridad de los datos que gestiona la Administración insular.

Esta parada técnica ha provocado la inoperatividad temporal de varios servicios electrónicos, entre ellos la Sede Electrónica (OVAC) y el registro telemático, así como el acceso del personal a las aplicaciones internas.

Atención presencial

No obstante, el Consell precisa que la atención presencial en las Oficinas de Atención al Ciudadano (OAC) y la atención telefónica continúan operativas. Aun así, los trámites que requieren acceso a los sistemas informáticos no pueden realizarse hasta nuevo aviso, como es el caso de la emisión del certificado de residente para obtener el descuento para viajar.

Desde el momento en que se detectó la incidencia, el equipo técnico trabaja en un análisis forense para determinar el alcance exacto del problema. De acuerdo con la normativa vigente, el incidente ya ha sido notificado al Centro de Operaciones de Ciberseguridad (COCS), con el fin de coordinar la respuesta y la recuperación progresiva de los sistemas.

El Consell de Formentera lamenta en el comunicado las molestias que esta situación pueda ocasionar a la ciudadanía y al tejido empresarial de la isla, y ha subrayado que la reactivación de los servicios electrónicos solo se llevará a cabo cuando pueda garantizarse plenamente la seguridad de las conexiones.