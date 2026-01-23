Formentera presume de identidad cultural y gastronómica en la tercera jornada de Fitur

Formentera ha vuelto a ser protagonista este viernes en la tercera jornada de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) con la presentación de dos proyectos estratégicos que refuerzan su modelo de destino y ponen en valor la cultura, la astronomía y la gastronomía como elementos clave de diferenciación: 'Formentera mira al cielo' y 'De Formentera con mucho gusto'.

El proyecto 'Formentera mira al cielo' fue presentado por el conseller de Turismo, Artal Mayans, acompañado por Jordi Alemany y Carles Batlle, presidente y vicepresidente de la Asociación Astronómica de Formentera, según explica la institución insular en un comunicado.

La isla cuenta con la certificación internacional Starlight, un reconocimiento que acredita la excepcional calidad de su cielo nocturno y sitúa a Formentera entre los enclaves más idóneos del Mediterráneo para la observación astronómica. Este valor diferencial ha convertido las actividades astronómicas en uno de los grandes atractivos nocturnos de la isla, ampliando la oferta turística más allá del día y de la temporada alta.

Un momento de la presentación de 'Formentera mira al cielo' / CIF

Desestacionalización turística

Durante su intervención, Artal Mayans destacó que "Formentera mira al cielo es una apuesta clara por diversificar nuestra oferta turística desde el respeto al territorio y aprovechando un recurso natural único como es la calidad de nuestro cielo nocturno". Según el conseller, "el astroturismo nos permite ofrecer experiencias singulares, sostenibles y accesibles para todo el mundo, que conectan al visitante con la esencia más tranquila y auténtica de la isla".

Se trata de una actividad guiada, divulgativa y abierta a todos los públicos, con un enfoque pedagógico y experiencial que no requiere conocimientos previos. La iniciativa, puesta en marcha hace tres años, ha evolucionado de forma notable: de la observación de la Luna con telescopios ha pasado a incluir sesiones de observación del espacio profundo y un calendario de actividades repartidas a lo largo de todo el año, contribuyendo de forma directa a la desestacionalización turística.

El año 2026 marcará un hito con la celebración del eclipse total de sol del 12 de agosto, que convertirá Formentera en uno de los mejores lugares de Balears para su observación. Con motivo de este fenómeno, está prevista una gran concentración en el faro de Es Cap de Barbaria. El presidente de la Asociación Astronómica de Formentera, Jordi Alemany, subrayó que se trata de "una oportunidad única, un fenómeno que solo ocurre de forma tan clara y completa cada dos mil años, y que podrá disfrutarse en condiciones excepcionales gracias a la orografía y dimensiones de la isla".

Gastronomía y territorio con 'De Formentera con mucho gusto'

La segunda presentación de la jornada fue la del proyecto 'De Formentera con mucho gusto', una iniciativa transversal impulsada por la PIME de Formentera con el apoyo del Consell Insular, que conecta el sector primario, el sector privado y la restauración.

El acto tuvo lugar en el estand de las Illes Balears y fue presentado por la vicepresidenta primera y consellera de Medio Ambiente y Movilidad, Verónica Castelló, y el presidente de la PIME de Formentera, Pep Mayans, con la asistencia del director de la Agencia de Estrategia Turística de las Illes Balears (Aetib), Pere Joan, además de medios de comunicación y agentes turísticos.

Uno de los ejes del proyecto es la creación del sello distintivo 'De Formentera con mucho gusto', que se otorga a los restaurantes que incorporan producto local en su oferta gastronómica. Este distintivo debe exhibirse tanto en las cartas como en un lugar visible del establecimiento, como garantía de compromiso con la cocina de proximidad, la calidad y el territorio.

Pep Mayans, presidente de Pime Formentera / CIF

La iniciativa incluye también rutas guiadas a explotaciones locales, como los bodegueros de Terramoll y Es Cap de Barbaria, así como visitas a la plantación de olivos de la isla. Estas actividades han registrado una elevada participación durante el verano, tanto de residentes como de visitantes interesados en conocer el origen de los productos locales.

Vídeos promocionales

Asimismo, se han producido vídeos promocionales sobre la producción de miel, experiencias gastronómicas y vídeo-recetas protagonizadas por cocineros y cocineras de la isla, con el objetivo de reforzar la transmisión del patrimonio culinario formenterense. Toda la información del proyecto puede consultarse en la web oficial www.formenteraambmoldegust.com

Según la nota de prensa, Verónica Castelló afirmó durante su intervención que "lo que define la Formentera de hoy es el equilibrio: entre la actividad humana y la preservación ambiental, entre la apertura al mercado y la protección de nuestras raíces". Por su parte, Pep Mayans destacó el compromiso de productores, comercios y más de veinte restaurantes adheridos, subrayando que "la gastronomía es una parte esencial de nuestra identidad y una experiencia que se puede disfrutar durante todo el año".