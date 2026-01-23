Movilidad
El Consell escuchará finalmente las propuestas de las entidades de la isla para el Formentera.eco de este verano
Las asociaciones del Consell d’Entitats disponen de siete días para formular aportaciones sobre la limitación y regulación de vehículos en la isla
El Consell Insular ha abierto un periodo de audiencia para que las asociaciones que forman parte del Consell d’Entitats puedan presentar propuestas y aportaciones a la regulación del sistema Formentera.eco correspondiente al año 2026.
Esta iniciativa "da continuidad al trabajo desarrollado en las últimas sesiones del Consell d’Entitats, en las que se expusieron los datos de la temporada pasada y diversas opciones de regulación para el próximo año", explica la institución insular en un comunicado. En ese contexto, parte de las entidades manifestaron la necesidad de disponer de más tiempo para analizar la información facilitada y poder formular propuestas propias con mayor profundidad.
Con la apertura de este nuevo plazo, el Consell "refuerza un proceso participativo que permite recoger aportaciones con un mayor margen de reflexión antes de definir la propuesta definitiva de regulación", afirma la nota.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 3.1 de la Ley 7/2019, de sostenibilidad medioambiental y económica de la isla de Formentera, se ha fijado un plazo de siete días naturales, contados a partir del día siguiente a la recepción de la comunicación, para que las entidades puedan presentar sugerencias, observaciones o alegaciones. Estas aportaciones podrán tramitarse a través de la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) o de la Oficina Virtual de Atención al Ciudadano (OVAC).
Durante este periodo se podrán formular propuestas relativas a todos los aspectos del sistema de regulación y limitación de vehículos en Formentera.
Desde la conselleria de Movilidad se ha señalado que, además de las nuevas aportaciones que se presenten en este plazo, también se tendrán en cuenta los posicionamientos ya expresados por aquellas entidades que sí optaron por alguna de las opciones planteadas en las sesiones anteriores.
Rechazo a las dos propuestas de Sa Unió
Cabe recordar que en la segunda sesión del Consell d'Entitats relativo a la puesta en marcha del programa medioambiental Formentera.eco, de las 36 asociaciones asistentes, 21 se abstuvieron en la votación para mostrar su desacuerdo con las dos propuestas del equipo de gobierno de Sa Unió, que por primera vez desde que se inició el programa no planteaban ninguna reducción en el techo de vehículos que pueden circular por la isla durante la temporada estival, limitándose a repartir el cupo establecido para coches de visitantes según su distintivo medioambiental.
Por su parte, los dos grupos políticos en la oposición Gent per Formentera y PSIB-PSOE, que también participan en el Consell d'Entitats, adelantaron que votarían en contra si el equipo de gobierno llevaba a pleno cualquiera de las dos propuestas sin que fueran modificadas tras un proceso de participación real, por lo que peligraba la puesta en marcha del Formentera.eco 2026.
Según explica el Consell en su comunicado, "todas las aportaciones recibidas serán analizadas por los servicios técnicos y jurídicos del área de Movilidad y se integrarán en el proceso de elaboración de la regulación definitiva del Formentera.eco 2026", con el objetivo final de "consensuar una propuesta que pueda elevarse al pleno del Consell Insular y permita aplicar la regulación del sistema Formentera.eco durante la próxima temporada turística".
