Formentera acoge la semana próxima las IX Jornadas de Medio Ambiente de las Illes Balears

El encuentro científico reunirá los días 26 y 27 de enero a investigadores y expertos para debatir sobre los principales retos ecológicos del archipiélago

Un proyecto de plantación de posidonia

Un proyecto de plantación de posidonia / Manu San Félix

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Formentera será la sede, los próximos 26 y 27 de enero de 2026, de las IX Jornadas de Medio Ambiente de las Illes Balears, un encuentro de carácter científico y divulgativo que reunirá a investigadores, expertos y profesionales del ámbito ambiental con el objetivo de intercambiar conocimiento, presentar investigaciones recientes y debatir sobre los principales retos ecológicos y naturales del archipiélago.

Las jornadas están organizadas por la Societat d’Història Natural de les Balears (SHNB), en colaboración con diversas entidades e instituciones académicas, y se celebrarán en el Centre d’Esports Nàutics de Formentera, situado en la calle s’Almadrava número 10, en La Savina.

El programa incluye una conferencia inaugural y diversas sesiones técnicas a lo largo de los dos días, con ponencias centradas en ámbitos como la ecología marina, la biodiversidad, la zoología, la botánica, la gestión ambiental y las ciencias de la Tierra. La actividad está dirigida tanto a especialistas como al público interesado en la sostenibilidad, la protección del patrimonio natural y las políticas ambientales en las Pitiüses y en el conjunto de las Illes Balears.

Estas jornadas suponen una oportunidad estratégica para posicionar Formentera como un espacio de referencia para el debate y la investigación ambiental, reforzando el compromiso de la isla con la conservación de su entorno natural y con la colaboración entre la comunidad científica y las administraciones públicas.

