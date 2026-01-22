El Consell de Formentera niega “subidas ocultas” y detalla los incrementos en dietas y asignaciones a grupos políticos

El Consell Insular de Formentera ha respondido de forma contundente al comunicado del conseller no adscrito, Llorenç Córdoba, sobre el presupuesto de 2026. Así, la institución señala que rechaza sus afirmaciones, asegurando que evidencian, a juicio del gobierno insular, “una falta absoluta de interés” por mejorar la vida de la ciudadanía.

Según el Consell, el conseller no adscrito ha sido el único miembro de la corporación que no ha presentado propuestas ni aportaciones durante el proceso de negociación, pese a que se le solicitó en diferentes ocasiones. El gobierno añade que los avances y modificaciones del presupuesto se han ido enviando a todos los consellers, incluido el no adscrito.

Entre los principales argumentos de la institución, el Consell valora “muy positivamente” que las cuentas de 2026 incorporen un incremento del 44,7% en el capítulo de inversiones, que vincula a una apuesta por infraestructuras, servicios públicos y proyectos estratégicos con impacto “directo y tangible” en el día a día de la isla.

El gobierno insular también considera “especialmente grave” que, siempre según su versión, quien no ha realizado aportaciones para reforzar las subvenciones a clubes, entidades o deporte base intente ahora presentarse como defensor de estos colectivos, y sostiene que su posición habría sido preferir que los presupuestos no salieran adelante.

Subidas de sueldo ocultas

En relación con las retribuciones, el Consell desmiente “rotundamente” que existan “subidas ocultas” y remarca que tanto las retribuciones institucionales como el régimen de asistencias a plenos y comisiones son públicos, transparentes y aplicables a todos los consellers “sin excepción”, incluido el no adscrito.

Sobre las subvenciones nominativas, el Consell niega cualquier reducción y asegura que, al contrario, muchas entidades ven incrementadas sus aportaciones. En concreto, indica un aumento de 183.700 euros, un 22%, hasta alcanzar 1.010.200 euros frente a los 826.000 euros del año anterior.

La institución también detalla la estructura presupuestaria: las retribuciones de portavoces de la oposición figuran en el capítulo I (Personal); las asistencias a plenos y comisiones, en el capítulo II; la asignación económica a los grupos políticos, en el capítulo IV (Transferencias), capítulo en el que también se incluyen subvenciones a entidades.

En cuanto a las asistencias, el Consell señala que han pasado de 200 a 270 euros por sesión (un 35% más) y de 120 a 165 euros en determinadas asistencias (un 37,5% más), incrementos que afirma que se aplican de forma automática e igualitaria a todos los consellers. Respecto a la asignación a los grupos políticos, indica que el fijo mensual por grupo ha evolucionado de 700 a 1.000 euros (cuando en 2025 era de 800), y que el componente variable por conseller ha pasado de 200 a 400 euros mensuales (300 en 2025).

Sobre el incremento del 4% en las retribuciones del presidente y los consellers, el gobierno lo atribuye a la aplicación acumulada de las mismas subidas salariales aprobadas para el conjunto del personal del Consell: un 2,5% correspondiente al año anterior y un 1,5% del ejercicio actual, recordando que los cargos públicos no aplicaron incremento retributivo el año previo.

Por último, el Consell añade que el conseller no adscrito critica ahora una situación de la que, según sostiene, se benefició cuando estaba en la oposición, y concluye reafirmando su compromiso con unos presupuestos “aprobados gracias al diálogo, al consenso y a la responsabilidad institucional”, frente a actitudes que, a su juicio, priorizan “el ruido político” sobre el interés colectivo.