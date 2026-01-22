Ganadería
Formentera prepara el censo ganadero de la isla
Desde el Consell animan a los ganaderos a "revisar con antelación el estado de sus datos para evitar incidencias y facilitar la tramitación"
El Consell de Formentera informa a los ganaderos de la isla del inicio de la próxima campaña de Declaración Anual Obligatoria (DAO) del censo ganadero, "con el objetivo de facilitar las gestiones y garantizar que el procedimiento sea ágil y correcto". Esta DAO se tiene que presentar del 1 de enero al 28 de febrero, obligatoriamente, y se verán afectadas todas las explotaciones ganaderas.
El Real decreto 479/2004, de 26 de marzo, por el cual se establece el Registro General de Explotaciones Ganaderas es el que regula esta obligación según el Consell. Los titulares deben comunicar el censo de animales por categorías presentes en cada explotación mediante la Declaración.
Especificidades de las especies ovina y caprina
Para poder presentar correctamente la DAO, el Consell recuerda que antes, o el mismo día, de la formalización de la declaración anual es imprescindible que las explotaciones que cuenten con animales de las especies ovina y caprina tengan actualizados sus datos en el sistema SITRAN. La actualización consiste en comprobar que los crotales y las placas de identificación oficial que llevan los animales registrados coinciden con la presencia real de los animales. El Consell señala que es preciso mantener al día las declaraciones de los animales muertos, los movimientos de reproductores a otras explotaciones y cualquier otra modificación del censo.
Recuerdan que tanto la DAO como la actualización del informe SITRAN se pueden realizar telemáticamente desde el portal PRADIB (https://pradib.caib.es) o presencialmente en el Área del Sector Primario del Consell de Formentera.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los Reyes dejan de regalo el primer nacimiento en Formentera
- Óscar Portas, presidente del Consell de Formentera: «Mi época política acaba esta legislatura. Ha sido duro. Hay mucha maldad»
- Solo tres candidatos superan las pruebas para convertirse en inspector de Turismo en Formentera
- La dj de Ibiza Anna Tur actuará al aire libre en Formentera próximamente
- Acceso al mar en Formentera: De tres rampas públicas prometidas, una está inservible, otra acumula incidencias y de la tercera poco se sabe
- Guía práctica para bajar la factura de la luz en Ibiza y Formentera: las oficinas en las que puedes encontrar toda la información
- Cambios en la llegada de los Reyes Magos a Formentera por el mal tiempo
- Esto es lo que necesitas para hacer deporte en espacios públicos de Formentera