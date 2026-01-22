Formentera prepara el censo ganadero de la isla

El Consell de Formentera informa a los ganaderos de la isla del inicio de la próxima campaña de Declaración Anual Obligatoria (DAO) del censo ganadero, "con el objetivo de facilitar las gestiones y garantizar que el procedimiento sea ágil y correcto". Esta DAO se tiene que presentar del 1 de enero al 28 de febrero, obligatoriamente, y se verán afectadas todas las explotaciones ganaderas.

El Real decreto 479/2004, de 26 de marzo, por el cual se establece el Registro General de Explotaciones Ganaderas es el que regula esta obligación según el Consell. Los titulares deben comunicar el censo de animales por categorías presentes en cada explotación mediante la Declaración.

Especificidades de las especies ovina y caprina

Para poder presentar correctamente la DAO, el Consell recuerda que antes, o el mismo día, de la formalización de la declaración anual es imprescindible que las explotaciones que cuenten con animales de las especies ovina y caprina tengan actualizados sus datos en el sistema SITRAN. La actualización consiste en comprobar que los crotales y las placas de identificación oficial que llevan los animales registrados coinciden con la presencia real de los animales. El Consell señala que es preciso mantener al día las declaraciones de los animales muertos, los movimientos de reproductores a otras explotaciones y cualquier otra modificación del censo.

Recuerdan que tanto la DAO como la actualización del informe SITRAN se pueden realizar telemáticamente desde el portal PRADIB (https://pradib.caib.es) o presencialmente en el Área del Sector Primario del Consell de Formentera.