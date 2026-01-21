La borrasca 'Harry' tumba árboles en varios puntos de Formentera

El Consell de Formentera ha activado esta mañana de miércoles los servicios de emergencia para dar respuesta a diversas incidencias provocadas por el paso de la tormenta 'Harry', que ha ocasionado la caída de árboles y la acumulación de restos vegetales en distintos puntos de la isla.

A las 8.30 horas, la Policía Local de Formentera ha alertado de la caída de un pino sobre el cableado eléctrico, ocupando parcialmente el paso en el Camí de dalt de Porto-salè. Hasta el lugar se han desplazado una unidad rural ligera y un vehículo de intervención rápida del cuerpo de bomberos, con un mando y dos efectivos. Una vez en la zona, se ha localizado un pino caído y un segundo árbol con riesgo inminente de desplome, por lo que ha sido necesario solicitar el apoyo de un camión cesta de una empresa privada para poder retirar las ramas y restablecer el paso de vehículos con seguridad. Los trabajos han finalizado a las 12.30 horas.

Posteriormente, a las 9.30 horas, se ha recibido un segundo aviso a través del 112 por una rama que obstruía el torrente de la zona de ses Bardetes. A las 10.00 horas se han desplazado dos bomberos con una autobomba ligera, que han resuelto la incidencia a las 10.40 horas.

En ambas actuaciones ha participado también una patrulla de la Policía Local, que ha garantizado la seguridad en las zonas afectadas y la correcta coordinación operativa.

El Consell de Formentera mantiene activos los dispositivos de vigilancia y recuerda a la ciudadanía la importancia de extremar las precauciones ante episodios de meteorología adversa.