Formentera apuesta por el deporte como motor turístico durante todo el año

El Consell de Formentera ha presentado este miércoles, en el marco de la primera jornada de Fitur, la feria internacional de turismo que se celebra cada año en Madrid, el calendario de eventos deportivos para el año 2026, una propuesta renovada que amplía y consolida la oferta existente y que reafirma el deporte como uno de los pilares estratégicos del modelo turístico de la isla.

El nuevo calendario incorpora actividades diseñadas para avanzar en la desestacionalización, diversificar los perfiles de visitantes y promocionar experiencias estrechamente vinculadas al territorio, al paisaje y al entorno natural de Formentera. El objetivo es ofrecer propuestas que permitan descubrir la isla de una forma activa y respetuosa, más allá de los meses de máxima afluencia turística.

Durante la presentación, el conseller de Deportes, Hugo Martínez, subrayó que "el deporte es una herramienta estratégica para proyectar Formentera a lo largo de todo el año y para atraer a un turismo interesado en valores como el esfuerzo, la convivencia, el respeto por el medio ambiente y el trabajo en equipo". En este sentido, destacó que las pruebas deportivas permiten vivir la isla desde la experiencia directa, aprovechando sus espacios naturales y su singularidad.

El conseller de Deportes de Formentera, Hugo Martínez, durante su intervención en Fitur / CIF

Novedades en el calendario deportivo

Entre las principales novedades del calendario de 2026 destaca el estreno del Trofeo Formentera de Fútbol Base, una nueva cita que reunirá a alrededor de 1.800 personas entre jóvenes deportistas, equipos técnicos y familiares, y que posiciona a la isla como destino de turismo deportivo familiar. El torneo se celebrará del 3 al 6 de abril en el Campo Municipal de Sant Francesc, donde se disputarán un total de 38 partidos a lo largo de cuatro días.

La presentación del torneo corrió a cargo de Alberto Mariano Tur, director de VELOviajes by Úbico, empresa organizadora de la competición, quien explicó que el campeonato contará con la participación de 24 equipos repartidos en dos categorías alevines, sub11 y sub12. Tur señaló que el objetivo es reunir equipos de nivel, con la presencia de dos canteras profesionales, así como la participación de los equipos alevines de la SD Formentera, que actuarán como anfitriones.

Asimismo, destacó que las finales se retransmitirán en directo por streaming, una apuesta clara por dar visibilidad al torneo y acercarlo a familias, clubes y aficionados de todo el país. Según afirmó, se trata de “un gran evento deportivo que situará a Formentera en el panorama nacional de la organización de torneos de fútbol base”, con la voluntad de que se consolide con el tiempo y se convierta en un referente tanto por la calidad deportiva como por la experiencia ofrecida a los participantes.

Formentera 4x10K

Otra de las novedades es la Formentera 4x10K por equipos, una prueba innovadora que apuesta por un formato colaborativo y por una experiencia deportiva compartida, con un recorrido diseñado para disfrutar del entorno y del atardecer, reforzando así el componente emocional y paisajístico del evento.

Estas nuevas propuestas se suman a citas ya consolidadas dentro del calendario deportivo de la isla, como la Mitja Marató, la 15K Sunset Run, la Marnatón o la Far a Far, pruebas que año tras año atraen a deportistas de dentro y fuera de las Illes Balears.

El estand de las Illes Balears acogió también la presentación de la undécima edición de la Volta Cicloturista BTT Formentera, una prueba plenamente consolidada que en 2026 contará con la participación de dos grandes nombres del ciclismo: Óscar Pereiro, ganador del Tour de Francia de 2006, y Enrique Morcillo, exciclista profesional y habitual de esta cita deportiva.

Los ciclistas Óscar Pereiro y Enrique Morcillo participaron en la presentación de las nuevas pruebas deportivas / CIF

Durante su intervención, Enrique Morcillo destacó el carácter exigente del recorrido, señalando que "es una prueba muy técnica, que requiere un cierto nivel de experiencia sobre la bicicleta, pero al mismo tiempo es una carrera muy atractiva que se desarrolla en un entorno único". También animó a los aficionados a inscribirse, remarcando que el formato de dos etapas durante el fin de semana permite disfrutar con calma de los paisajes y encantos de Formentera.

Por su parte, Óscar Pereiro explicó que ejercer como embajador de la prueba le genera una sensación especial. "Este año se cumplen veinte años desde que gané el Tour de Francia y en mi maillot llevaba el nombre de las Illes Balears, entre ellas Formentera. Veinte años después, estar aquí presentando esta prueba en la isla es un placer y un recuerdo muy bonito", afirmó. Pereiro añadió que descubrir Formentera sobre la bicicleta le permitirá vivir una experiencia nueva en una isla que considera muy especial.

Desestacionalización

Desde el Consell de Formentera se puso en valor que este conjunto de eventos configura un calendario deportivo amplio, equilibrado y distribuido a lo largo de todo el año, que contribuye a generar actividad económica fuera de la temporada alta y refuerza una imagen de Formentera asociada a la calidad, el bienestar y el respeto por el medio ambiente.

Stand de Formentera en la feria de turismo Fitur / CIF

La presentación del calendario deportivo se enmarca en una visión global de destino, en la que el deporte actúa como motor complementario de otras líneas estratégicas como el astroturismo o la gastronomía de proximidad, apostando por un modelo que prioriza crecer en valor y experiencia, y no en volumen, y que consolida a Formentera como un destino sostenible, activa y comprometido con su entorno.