Llorenç Córdoba denuncia subidas de sueldo encubiertas para cargos políticos de Formentera mientras se recorta al deporte base y a las entidades locales

El diputado en el Parlament balear y conseller insular no adscrito, Llorenç Córdoba Marí, ha denunciado en una nota de prensa que el Presupuesto de 2026 ha sido "retocado en silencio" entre el primer borrador presentado y la negociación posterior impulsada por Gent per Formentera (GxF) y el PSOE con Sa Unió para facilitar su aprobación. Según Córdoba, "mientras públicamente se hablaba de inversiones, responsabilidad y seguimiento", el documento presupuestario ha incorporado cambios que benefician a partidos políticos y a cargos públicos "sin ninguna explicación ni debate público".

Entre las principales denuncias, Córdoba señala una subida encubierta de la dotación económica a los grupos políticos de hasta un 33%. En concreto, el componente fijo por grupo pasa de 800 a 1.000 euros mensuales, un incremento del 25%, mientras que el componente variable por conseller aumenta de 300 a 400 euros mensuales, lo que supone un 33,33% más. "No se trata de una corrección técnica menor, sino de una subida muy considerable que se ha colado en el presupuesto como si fuera un detalle", afirma el diputado en su nota.

Según los datos facilitados por la propia institución comparados con los del año 2025, GxF pasa de percibir 27.600 a 36.000 euros anuales, lo que supone 8.400 euros más al año; el PSOE aumenta de 20.400 a 26.400 euros, con un incremento de 6.000 euros anuales, y Sa Unió pasa de 38.400 a 50.400 euros, es decir, 12.000 euros más al año. En conjunto, la subida para estos tres grupos alcanza los 26.400 euros anuales, un 30,56% más. "Esto debería haberse explicado de cara, porque no es simbólico, es un aumento muy importante", remarca Córdoba.

Recortes

De forma paralela, el conseller no adscrito denuncia un recorte total de 20.000 euros en subvenciones nominativas destinadas a entidades locales y al deporte base. Entre las partidas afectadas figuran el Club Nàutic, que pasa de 15.000 a 5.000 euros; la SD Formentera, que reduce su aportación de 60.000 a 55.000 euros; el Motor Club, de 6.000 a 3.000 euros, y el Club d’Escalada, de 12.000 a 10.000 euros. "Esta es la Formentera real: clubes, familias, jóvenes, voluntariado, salud y cohesión social. El mensaje del presupuesto es claro: se recorta a quien trabaja en la calle mientras se mejora el confort político", lamenta Córdoba en el comunicado.

Un momento del pleno donde se aprobaron los Presupuestos 2026 / CIF

El diputado también alerta de que, aprovechando el mismo proceso, "se han incrementado los sueldos del presidente y de todos los miembros del equipo de gobierno, así como las retribuciones de los portavoces de los grupos de la oposición". En este sentido, asegura que los cargos de GxF y PSOE en la oposición han visto duplicado su sueldo en el último año, hasta equipararse con el de un conseller del equipo de gobierno. “Desde hace un año, estos cargos han incrementado su salario en más de un 100%. Justo en el periodo en el que algunos grupos necesitaban una moción de censura, aprobar el presupuesto de 2025 y ahora facilitar el de 2026. Mucha casualidad, o quizás causalidad", afirma en la nota difundida a través de los medios.

Transparencia

El conseller reclama "que se haga pública, con total transparencia, la trazabilidad de estas partidas, detallando su evolución año a año, los importes y su justificación". Asimismo, ha respondido a las declaraciones del vicepresidente Javier Serra, que atribuyó el aumento del capítulo de personal a la carrera profesional. "La carrera profesional puede explicar una parte, pero no puede servir para taparlo todo. Aquí no hablamos de un debate técnico, sino de prioridades y de honestidad", añade.

Finalmente, Córdoba ha asegurado que ha cumplido con su labor de oposición "analizando expedientes, comparando versiones y explicando los cambios detectados". “No he venido a ser un accesorio del pacto ni a fingir que todo es normal. No seré cómplice de un presupuesto que premia el confort político y castiga a la base social que hace Formentera cada día”, concluye.