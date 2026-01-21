Formentera abre el debate sobre el futuro de su transporte público

El Consell de Formentera, a través de la conselleria de Movilidad, ha puesto en marcha un proceso de audiencia previa dirigido a asociaciones, entidades de la isla y a la ciudadanía en general con el objetivo de avanzar en la definición del futuro modelo de transporte público regular de viajeros por carretera.

Esta iniciativa responde a la voluntad del Consell de dotar a Formentera de "un nuevo sistema de movilidad más eficiente, ajustado a las necesidades reales de la población y alineado con una visión de futuro basada en la sostenibilidad, la cohesión territorial y la mejora de la calidad del servicio", según informa la institución en un comunicado. El objetivo es construir un transporte público "más accesible, flexible y preparado para dar respuesta tanto a la población residente como a la actividad social y económica de la isla".

Proceso participativo

A través de este proceso participativo, el Consell invita a entidades, asociaciones y a todos los ciudadanos de Formentera a presentar propuestas y sugerencias sobre aspectos clave del servicio, como la cobertura territorial y la accesibilidad, las necesidades específicas de determinados colectivos, los horarios y frecuencias, la adaptación a la estacionalidad y la conexión con equipamientos, servicios básicos y actividades económicas.

Las aportaciones deberán presentarse por escrito mediante una instancia genérica a través del correo electrónico de la Oficina Virtual de Atención Ciudadana (https://ovac.conselldeformentera.cat) hasta el próximo 3 de febrero de 2026 a las 23.59 horas. Todas las contribuciones recibidas serán analizadas en el marco de los trabajos técnicos en curso y tendrán un peso relevante en la configuración del nuevo modelo de transporte público insular.

La vicepresidenta primera y consellera de Movilidad y Medio Ambiente, Verónica Castelló, destaca que este proceso "refuerza el compromiso del Consell con una movilidad planificada y participativa, situando las necesidades reales de Formentera en el centro de la toma de decisiones".