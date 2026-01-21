Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca 'Harry'Yasmin Van DorpAccidente ferroviarioFitur
instagramlinkedin

Movilidad

Formentera abre el debate sobre el futuro de su transporte público

La iniciativa busca recoger aportaciones de entidades, asociaciones y ciudadanía para diseñar un sistema de movilidad "más eficiente, sostenible y adaptado a las necesidades reales de la isla"

Una personas accede a un autobús en la parada del puerto de la Savina

Una personas accede a un autobús en la parada del puerto de la Savina / C.I.F. / DIB_EXTERNAS

Pilar Martínez

Pilar Martínez

El Consell de Formentera, a través de la conselleria de Movilidad, ha puesto en marcha un proceso de audiencia previa dirigido a asociaciones, entidades de la isla y a la ciudadanía en general con el objetivo de avanzar en la definición del futuro modelo de transporte público regular de viajeros por carretera.

Esta iniciativa responde a la voluntad del Consell de dotar a Formentera de "un nuevo sistema de movilidad más eficiente, ajustado a las necesidades reales de la población y alineado con una visión de futuro basada en la sostenibilidad, la cohesión territorial y la mejora de la calidad del servicio", según informa la institución en un comunicado. El objetivo es construir un transporte público "más accesible, flexible y preparado para dar respuesta tanto a la población residente como a la actividad social y económica de la isla".

Proceso participativo

A través de este proceso participativo, el Consell invita a entidades, asociaciones y a todos los ciudadanos de Formentera a presentar propuestas y sugerencias sobre aspectos clave del servicio, como la cobertura territorial y la accesibilidad, las necesidades específicas de determinados colectivos, los horarios y frecuencias, la adaptación a la estacionalidad y la conexión con equipamientos, servicios básicos y actividades económicas.

Las aportaciones deberán presentarse por escrito mediante una instancia genérica a través del correo electrónico de la Oficina Virtual de Atención Ciudadana (https://ovac.conselldeformentera.cat) hasta el próximo 3 de febrero de 2026 a las 23.59 horas. Todas las contribuciones recibidas serán analizadas en el marco de los trabajos técnicos en curso y tendrán un peso relevante en la configuración del nuevo modelo de transporte público insular.

Noticias relacionadas y más

La vicepresidenta primera y consellera de Movilidad y Medio Ambiente, Verónica Castelló, destaca que este proceso "refuerza el compromiso del Consell con una movilidad planificada y participativa, situando las necesidades reales de Formentera en el centro de la toma de decisiones".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los Reyes dejan de regalo el primer nacimiento en Formentera
  2. Óscar Portas, presidente del Consell de Formentera: «Mi época política acaba esta legislatura. Ha sido duro. Hay mucha maldad»
  3. Vuelca una furgoneta en ses Salines de Formentera
  4. Solo tres candidatos superan las pruebas para convertirse en inspector de Turismo en Formentera
  5. La dj de Ibiza Anna Tur actuará al aire libre en Formentera próximamente
  6. Acceso al mar en Formentera: De tres rampas públicas prometidas, una está inservible, otra acumula incidencias y de la tercera poco se sabe
  7. Guía práctica para bajar la factura de la luz en Ibiza y Formentera: las oficinas en las que puedes encontrar toda la información
  8. Cambios en la llegada de los Reyes Magos a Formentera por el mal tiempo

Formentera abre el debate sobre el futuro de su transporte público

Formentera abre el debate sobre el futuro de su transporte público

Presentación de las falleras mayores de la Falla Valenciana es Pujols este sábado en Formentera

Presentación de las falleras mayores de la Falla Valenciana es Pujols este sábado en Formentera

Descubriendo los caminos de Formentera de la mano de la historia y la literatura

Descubriendo los caminos de Formentera de la mano de la historia y la literatura

Los presupuestos de Formentera para 2026 salen adelante con el único voto en contra de Llorenç Córdoba

Los presupuestos de Formentera para 2026 salen adelante con el único voto en contra de Llorenç Córdoba

La aplicación del Formentera.eco este verano queda en el aire tras el anuncio de GxF y PSOE de que votarán en contra de la opción que propondrá Sa Unió al pleno

"La isla más paradisiaca de España" está en Formentera

"La isla más paradisiaca de España" está en Formentera

Silencio y dolor en Ibiza y Formentera por la tragedia ferroviaria

Silencio y dolor en Ibiza y Formentera por la tragedia ferroviaria

GxF denuncia contradicciones y errores en los datos de tráfico de Formentera.eco aportados por Sa Unió

GxF denuncia contradicciones y errores en los datos de tráfico de Formentera.eco aportados por Sa Unió
Tracking Pixel Contents