Presentación de las falleras mayores de la Falla Valenciana es Pujols este sábado en Formentera

Apenas quedan dos meses para que se celebren las Fallas en la Comunitat Valenciana y la pequeña pero activa comisión de la Falla Valenciana es Pujols ya está trabajando con toda su capacidad para que las de este año sean incluso mejores que las de la edición pasada.

Si los días grandes de esta festividad serán el día 20, 21 y 22 de marzo, cuando se desarrollará un completo programa de actividades todavía por definir, este sábado 24 de enero tendrá lugar un acto de gran significado para los que forman parte de estas celebraciones: la presentación y exaltación de las falleras mayores 2026.

El evento se celebra en la Sala de cultura municipal de Sant Francesc a partir de las 18 horas, y consistirá en la presentación pública de la Fallera Mayor, Neus Serra López; y la Fallera Mayor Infantil, Lily Llopis Colomar. Estarán acompañadas por el Presidente de la Falla, Álvaro Villaseñor Martín y el Presidente Infantil, Nadal Llorens Peña.

Tras esta ceremonia, que es de acceso libre y gratuito, habrá una cena-bufet a partir de las 20.30 en el Hotel Rosales de es Pujols seguida de una fiesta amenizada por DJ Padjesa.