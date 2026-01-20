Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Artista solidaria en IbizaBorrasca Harry IbizaFormentera.ecoLa victoria del UD Ibiza
instagramlinkedin

Fiestas

Presentación de las falleras mayores de la Falla Valenciana es Pujols este sábado en Formentera

La comisión de fiestas de la única falla de Formentera se prepara para un largo fin de semana de celebraciones que tendrán lugar del 20 al 22 de marzo

El año pasado se volvieron a celebrar las Fallas en es Pujols

El año pasado se volvieron a celebrar las Fallas en es Pujols / P.M.V / DIB_EXTERNAS

PILAR MARTÍNEZ

Formentera

Apenas quedan dos meses para que se celebren las Fallas en la Comunitat Valenciana y la pequeña pero activa comisión de la Falla Valenciana es Pujols ya está trabajando con toda su capacidad para que las de este año sean incluso mejores que las de la edición pasada.

Si los días grandes de esta festividad serán el día 20, 21 y 22 de marzo, cuando se desarrollará un completo programa de actividades todavía por definir, este sábado 24 de enero tendrá lugar un acto de gran significado para los que forman parte de estas celebraciones: la presentación y exaltación de las falleras mayores 2026.

El evento se celebra en la Sala de cultura municipal de Sant Francesc a partir de las 18 horas, y consistirá en la presentación pública de la Fallera Mayor, Neus Serra López; y la Fallera Mayor Infantil, Lily Llopis Colomar. Estarán acompañadas por el Presidente de la Falla, Álvaro Villaseñor Martín y el Presidente Infantil, Nadal Llorens Peña.

Noticias relacionadas y más

Tras esta ceremonia, que es de acceso libre y gratuito, habrá una cena-bufet a partir de las 20.30 en el Hotel Rosales de es Pujols seguida de una fiesta amenizada por DJ Padjesa.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los Reyes dejan de regalo el primer nacimiento en Formentera
  2. Óscar Portas, presidente del Consell de Formentera: «Mi época política acaba esta legislatura. Ha sido duro. Hay mucha maldad»
  3. Vuelca una furgoneta en ses Salines de Formentera
  4. Solo tres candidatos superan las pruebas para convertirse en inspector de Turismo en Formentera
  5. La dj de Ibiza Anna Tur actuará al aire libre en Formentera próximamente
  6. Acceso al mar en Formentera: De tres rampas públicas prometidas, una está inservible, otra acumula incidencias y de la tercera poco se sabe
  7. Guía práctica para bajar la factura de la luz en Ibiza y Formentera: las oficinas en las que puedes encontrar toda la información
  8. Cambios en la llegada de los Reyes Magos a Formentera por el mal tiempo

Presentación de las falleras mayores de la Falla Valenciana es Pujols este sábado en Formentera

Presentación de las falleras mayores de la Falla Valenciana es Pujols este sábado en Formentera

Descubriendo los caminos de Formentera de la mano de la historia y la literatura

Descubriendo los caminos de Formentera de la mano de la historia y la literatura

Los presupuestos de Formentera para 2026 salen adelante con el único voto en contra de Llorenç Córdoba

Los presupuestos de Formentera para 2026 salen adelante con el único voto en contra de Llorenç Córdoba

La aplicación del Formentera.eco este verano queda en el aire tras el anuncio de GxF y PSOE de que votarán en contra de la opción que propondrá Sa Unió al pleno

"La isla más paradisiaca de España" está en Formentera

"La isla más paradisiaca de España" está en Formentera

Silencio y dolor en Ibiza y Formentera por la tragedia ferroviaria

Silencio y dolor en Ibiza y Formentera por la tragedia ferroviaria

GxF denuncia contradicciones y errores en los datos de tráfico de Formentera.eco aportados por Sa Unió

GxF denuncia contradicciones y errores en los datos de tráfico de Formentera.eco aportados por Sa Unió

Empieza la búsqueda de los restos de las primeras víctimas mortales del franquismo en el penal de Formentera

Empieza la búsqueda de los restos de las primeras víctimas mortales del franquismo en el penal de Formentera
Tracking Pixel Contents