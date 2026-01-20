Los presupuestos de Formentera para 2026 salen adelante con el único voto en contra de Llorenç Córdoba

No ha habido sorpresa y las cuentas generales para Formentera en 2026 se han aprobado en el transcurso de un pleno extraordinario celebrado la mañana de este martes. Como ya se había anunciado, Gent per Formentera (GxF) y PSIB-PSOE se han abstenido en la votación tras haber pactado con el equipo de gobierno de Sa Unió una serie de demandas que debían ser introducidas en el documento final, mientras que el conseller no adscrito, Llorenç Córdoba, ha votado en contra al considerar que las mejoras añadidas "no convierten un presupuesto en un buen presupuesto".

La sesión plenaria ha comenzado con la aprobación por unanimidad de la revocación de la delegación de atribuciones que aprobó el pleno a favor de la Junta de Gobierno en julio de 2023. Se trata de una propuesta que Sa Unió ha presentado como propia, pero que en realidad responde a una iniciativa de GxF, que ya lo solicitó en dos ocasiones durante el mes de noviembre y que, finalmente, lo ha incluido entre sus demandas para apoyar las cuentas generales del Consell Insular.

Acuerdo político

Durante el debate de esta propuesta, el presidente del Consell, Óscar Portas, ha querido remarcar que la iniciativa "no nace de una decisión unilateral, sino de un "acuerdo político" con los grupos de la oposición "para facilitar la aprobación de los presupuestos". Además, ha asegurado que solo se devolverán "algunas de las competencias, excluyendo "todas las que podrían hacer perder agilidad, capacidad de respuesta o seguridad jurídica al Consell". Se trataría, según Portas, de "un ajuste responsable y pactado que refuerza el papel del pleno", una "expresión de madurez institucional".

Mesa presidencial durante el pleno extraordinario de enero / CIF

Llegado su turno, Llorenç Córdoba ha iniciado su intervención expresando su solidaridad con los afectados por el accidente ferroviario de Adamuz, unas palabras a las que después se han unido el resto de formaciones políticas. Sobre la devolución de competencias, Córdoba ha mencionado que se ha llevado a cabo "no por convicción" sino por ser una "condición" de los grupos políticos en la oposición. Según el también diputado en el Parlament balear, GxF y PSOE impulsaron la moción de censura que hizo presidente a Portas, pero ahora exigen el retorno de competencias, lo que demostraría "que no están satisfechos con el resultado de aquella decisión". El gobierno de Formentera habría mostrado con esta propuesta que "ha perdido margen, autoridad y estabilidad", según el conseller.

Por su parte, Rafa Ramírez, portavoz de los socialistas, tampoco ha respaldado "el relato del presidente", asegurando que "no deberíamos haber llegado a este punto si se hubieran tendido más puentes" y recriminando al equipo de gobierno la falta de transparencia. Alejandra Ferrer, de GxF, ha aludido también a la necesidad de garantizar la transparencia en la institución con un aumento de las competencias del pleno.

Presupuestos

Tras concluir la votación de este primer punto del orden del día, se ha dado paso al debate sobre los presupuestos generales para Formentera para el presente ejercicio. Se trata de un documento que ya fue presentado por el equipo de gobierno de Sa Unió el pasado jueves 15 de enero tras firmar sendos acuerdos con GxF y PSOE que garantizaran su aprobación.

El vicepresidente segundo y conseller de Hacienda y Economía, Javi Serra / CIF

El vicepresidente segundo y conseller de Hacienda y Economía, Javi Serra, ha desgranado algunas de las partidas más importantes del presupuesto, que alcanza un total de 49.213.020 euros, un 8,4% más que la cantidad aprobada para 2025 (45.399.000 euros)

Así, Serra ha mencionado los gastos en personal, que ascienden a 20.837.000 euros, una cifra que supone el 42,34% del presupuesto total e incluye la implantación del 100% de la carrera profesional y la continuidad de los procesos de estabilización de los trabajadores del Consell.

Aumenta el gasto corriente

En cuanto al gasto en bienes corrientes y servicios, se ha previsto una partida de 18.011.000 euros, un 2,68% más que en 2025. Este incremento respondería principalmente a la gestión de los menores extranjeros no acompañados que quedan bajo la tutela del Consell de Formentera y la nueva contrata de recogida de basura.

Los ingresos sumarán un total de 49.123.200 euros, de los cuales 23.551.000 euros procederán de la recaudación municipal por impuestos y tasas. Las transferencias corrientes de otros organismos supondrán un ingreso de 18.395.000 euros, una cantidad resultante de la suma de la participación en tributos del Estado (5.875.000 euros) y la transferencia prevista por la Comunidad Autónoma mediante la Ley de Consells (11.345.000 euros).

El conseller del área ha insistido en que los presupuestos "tienen límites económicos claros", por lo cual "ha sido necesario priorizar inversiones de urgencia y carácter estructural".

"Acuerdo positivo"

Una vez aprobadas las cuentas generales de la institución insular con los ocho votos a favor de Sa Unió, las ocho abstenciones de GxF y PSOE y el voto en contra de Córdoba, Rafa González ha declarado que para GxF se trata de un "acuerdo positivo". También ha recordado el compromiso del equipo de gobierno de crear una comisión de seguimiento que, de manera trimestral, verificará que se cumplan los acuerdos tomados.

Rafa Ramírez, del PSOE, ha destacado que el 75% de la inversión prevista en el presupuesto de 2025 no se ha ejecutado, lo que significa, a su parecer, que, "dinero hay pero falta un trabajo de gestión y ejecución". El apoyo de los socialistas a las cuentas generales responde a que "se han introducido puntos que mejoran la vida de la ciudadanía", destacando las mejoras en política pública en tema de viviendas y en parques infantiles, así como la partida destinada a es Campament.

El conseller no adscrito ha sido más crítico en su balance del acuerdo, remarcando que Sa Unió ha cambiado el destino de 184.000 euros para llegar al acuerdo con los partidos de la oposición. "No cambia en volumen, sino el reparto", ha añadido, para pasar a criticar que el dinero para partidas nuevas, como la retirada de pateras, se ha sacado, por ejemplo, recortando las cantidades de las subvenciones nominativas a entidades deportivas de la isla entre otras modificaciones.