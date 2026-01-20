Descubriendo los caminos de Formentera de la mano de la historia y la literatura

La historia, la literatura y la geografía de Formentera se unen este sábado 24 en una propuesta del sindicato STEI y la Obra Cultural Balear (OCB): un recorrido a pie y en autobús que transitará por lugares emblemáticos de la pitiusa del sur con paradas donde el historiador Santi Colomar y el filólogo Vicente Ferrer explicarán a los participantes la singularidad de los lugares visitados utilizando textos literarios de autores como Marià Villangómez, Monstserrat Roig o Josep Pla.

Se trata de la segunda edición del proyecto ‘Camins de Formentera’ y la cita para todos los interesados es a las 10 de la mañana del sábado en la iglesia de Sant Francesc. Se prevé una duración de cuatro horas para completar el recorrido, que tendrá paradas en es Cap de Barbaria, Cala Saona, Sant Ferran y el puerto de la Savina antes de regresar a Sant Francesc. Aunque la actividad es gratuita, para asistir es necesario inscribirse previamente en la dirección de correo electrónico sindicatstei@gmail.com.

Mesa redonda

Pero esta no es la única propuesta de STEI y OCB para ese mismo sábado. A las 19 horas y en la sala de plenos del Consell de Formentera, situada junto al Centro de Día, en Sant Francesc, se presentará en el transcurso de una mesa redonda un mapa en formato de papel con una síntesis del recorrido de la primera edición de ‘Camins de Formentera’, que tuvo lugar en mayo de 2023.

Cada punto visitado en aquella ruta está reflejado en el mapa con textos tanto de los especialistas formenterenses que dirigen los paseos como con extractos de los autores más significativos de la historia y la literatura de la isla. En esta ocasión, además de Colomar y Ferrer, también participará en la cita Carles Cabrera, el secretario de Normalización Lingüística del STEI y uno de los promotores de esta iniciativa formativa.