La isla deshabitada más sorprendente de Baleares está en Formentera

En Baleares aún existen rincones donde el Mediterráneo conserva su versión más pura. Lejos del bullicio y del turismo masivo, un pequeño islote frente a Formentera se ha convertido en uno de los paisajes mejor preservados del archipiélago, un lugar que destaca por su silencio, su naturaleza intacta y unas aguas que recuerdan al Caribe. Así lo recoge El Confidencial, que señala este enclave como "uno de los grandes tesoros naturales de las islas".

Al norte de Formentera emerge Espalmador, un pequeño islote integrado en el Parque Natural de Ses Salines de Ibiza y Formentera que, pese a su cercanía visual con la playa de Ses Illetes, no resulta tan accesible como parece. El estrecho canal que lo separa de la isla principal está marcado por corrientes peligrosas, motivo por el que está prohibido alcanzarlo a pie o nadando. El desembarco solo está permitido por vía marítima.

Aunque se trata de una propiedad privada, el acceso es público y no existe ningún tipo de infraestructura turística. Espalmador no cuenta con chiringuitos y su paisaje se mantiene prácticamente intacto. Únicamente destacan algunas construcciones históricas, como un faro, una pequeña capilla y una torre de defensa del siglo XVIII. Durante décadas, la isla fue conocida por los populares baños de barro, hoy completamente prohibidos debido a su impacto ambiental y a los riesgos para la salud asociados a las aguas estancadas.

A pesar de su reducido tamaño (apenas dos kilómetros cuadrados), Espalmador alberga tres playas de gran valor paisajístico: Cala Bosch, Sa Torreta y S’Alga. Esta última destaca especialmente por su silueta en forma de media luna, sus dunas bien conservadas y la presencia de sabinas casi a pie de orilla.