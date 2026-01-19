Formentera guarda silencio por las víctimas del accidente de Córdoba

Este mediodía se ha guardado un minuto de silencio ante la sede del Consell Insular en Sant Francesc como muestra de duelo y solidaridad con las víctimas y familiares del grave accidente ferroviario ocurrido ayer tarde en la localidad cordobesa de Adamuz.

Ha asistido el presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, acompañado por varios de los consellers de su equipo de gobierno; la directora insular de la Administración general del Estado en Ibiza y Formentera, Raquel Guasch; los portavoces de Gent per Formentera, Alejandra Ferrer, y del PSIB-PSOE, Rafa Ramírez; el delegado sindical de UGT en el Consell, José Ramón Mateos, el jefe de la Policía Local de Formentera, Félix Ramos; y algunos trabajadores de la institución insular y ciudadanos particulares.

Por el momento se han contabilizado 39 fallecidos en el trágico accidente y más de 100 heridos de diversa consideración, aunque las autoridades se temen que estas cifras podrían aumentar según avancen las labores de rescate en el lugar del suceso.