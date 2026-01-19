GxF denuncia contradicciones y errores en los datos de tráfico de Formentera.eco aportados por Sa Unió

Quedan solo unas horas para la celebración del Consell d'Entitats durante el cual las asociaciones de la isla deben elegir cómo será la aplicación del programa medioambiental Formentera.eco y parece que la sesión no va a ser tan tranquila como al equipo de gobierno del Consell Insular le gustaría. Al rechazo a cualquiera de las dos opciones propuestas expresado por algunas de las entidades que forman parte del organismo de carácter consultivo, se une ahora un comunicado hecho público esta misma mañana por Gent per Formentera (GxF) denunciando públicamente "inconsistencias y errores" en los datos de tráfico facilitados por el gobierno de Sa Unió en el marco de la regulación del proyecto Formentera.eco para el año 2026. La formación ya advirtió la semana pasada, durante la primera sesión del Consell d’Entitats, que el ejecutivo había ocultado los datos de tráfico correspondientes a agosto de 2025 y exigió su publicación antes de la segunda sesión, que se celebra este lunes, 19 de enero a las 19 horas.

Los datos reclamados se hicieron públicos finalmente el viernes 16 de enero, a través de un correo electrónico enviado desde el área de Participación Ciudadana a las entidades que forman parte del Consell d’Entitats. Sin embargo, tras analizar la documentación remitida, GxF asegura haber detectado un "baile de cifras" entre los distintos documentos, así como un incremento del tráfico en 2025 en comparación con 2024 y errores en el cálculo de los porcentajes de aumento de los usuarios del transporte público.

Datos de tráfico erróneos

En primer lugar, la formación señala que los datos de tráfico correspondientes a 2024 no coinciden entre los dos documentos enviados. Como ejemplo, en el aforo número 1 de la carretera PM-820, en el tramo entre La Savina y Sant Francesc, el documento presentado el pasado lunes indica un tráfico de 15.153 vehículos, mientras que el documento enviado el viernes rebaja esta cifra a 13.265 vehículos.

En segundo lugar, también se detectan contradicciones en los datos del aforo de la PM-820 entre Sant Ferran y Es Caló. Para el año 2019, el documento presentado el lunes recoge un volumen de tráfico de 22.504 vehículos, mientras que el documento remitido posteriormente sitúa la cifra en 15.860 vehículos.

Además, GxF subraya que el documento enviado el viernes evidencia claramente un aumento del tráfico en 2025 respecto a 2024. Este incremento se refleja en la doble columna titulada "2025-2024", donde la mayoría de los datos aparecen marcados en rojo. Desde la formación consideran que los datos de 2025 no se facilitaron en la primera sesión del Consell d’Entitats con el objetivo de ocultar este incremento.

Transporte público

Por último, GxF denuncia errores en el cálculo de los porcentajes de aumento de los usuarios del transporte público. Según la formación, los resultados aportados son inferiores a los reales, ya que el número de usuarios creció un 62,4 % en 2023, un 10,9 % en 2024 y un 7 % en 2025 respecto a los años anteriores.

Gent per Formentera lamenta la falta de rigor del equipo de gobierno de Sa Unió en la gestión del proyecto Formentera.eco, especialmente teniendo en cuenta que el área de Movilidad del Consell Insular de Formentera dispone actualmente de más presupuesto y más personal —incluido un director insular— que en legislaturas anteriores.