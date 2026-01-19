La aplicación del Formentera.eco este verano queda en el aire tras el anuncio de GxF y PSOE de que votarán en contra de la opción que propondrá Sa Unió al pleno

Tras funcionar sin demasiados sobresaltos desde 2019, la aplicación la próxima temporada estival del proyecto medioambiental Formentera.eco, que regula el acceso y la circulación de vehículos a la isla, ha quedado en el aire tras la celebración de un Consell d’Entitats marcado por la abstención de 21 de las 36 asociaciones presentes a la hora de votar entre las dos propuestas del equipo de gobierno de Sa Unió y el anuncio de los partidos políticos en la oposición, Gent per Formentera (GxF) y PSIB-PSOE, de que votarán en contra en el plenario que debe refrendar la decisión tomada este lunes.

Como ya habían anunciado, una gran mayoría de las entidades que conforman el Consell d’Entitats, un órgano representativo y consultivo, se ha abstenido a la hora de elegir una de las dos propuestas para la aplicación de Formentera.eco en 2026 que Sa Unió había presentado una semana antes. Estas dos opciones, muy similares entre sí, mantenían el periodo de aplicación del programa, las tasas y el techo de vehículos, pero creaban una serie de categorías y cupos para los coches de los visitantes basadas en el distintivo medioambiental que expide la DGT según las características de sostenibilidad del vehículo en cuestión.

Opciones A y B

La opción A proponía introducir esos cupos de manera más pausada, permitiendo la circulación de 30 coches sin etiqueta ambiental este año y reduciendo los de la clase B de 170 a 50 vehículos en cuatro años. La opción B era más radical y ya planteaba la prohibición de acceso a la isla con coches sin etiqueta este mismo verano y con etiqueta B a partir de 2029.

Tan solo seis de las entidades presentes en la asamblea han votado por la opción más restrictiva, la B, mientras que nueve asociaciones han votado la opción A, que finalmente ha resultado la elegida, mientras que las 21 organizaciones restantes se han abstenido.

Este resultado deberá trasladarse en forma de propuesta del equipo de gobierno al pleno ordinario que se celebrará presumiblemente el 30 de enero para ser refrendada por los grupos políticos con representación en el Consell Insular. Después, debe ser publicado en el BOIB tres meses antes de que comience su aplicación, y eso sería el 1 de marzo.

Mesa presidencial del Consell d'Entitats sobre Formentera.eco / CIF

El problema es que GxF y PSOE ya han anunciado que votarán en contra de la propuesta si no se hacen modificaciones antes del pleno, con lo cual, de sumar su voto negativo el conseller no adscrito Llorenç Córdoba, los votos a favor de Sa Unió no serían suficientes y sería rechazada, un escenario inédito que supondría la imposibilidad de aplicar la regulación de Formentera.eco en 2026.

Un proceso poco participativo

Las razones de la oposición para adoptar esta postura coinciden con las esgrimidas por muchas de las entidades presentes en la asamblea: no ha habido una participación real en el proceso y se ha desvirtuado el objetivo final de Formentera.eco. Así, desde GxF consideran que «debe repetirse» el Consell d’Entitats tras un proceso de participación activa, apuntando a la alta abstención que invalidaría el resultado de la votación de este lunes. Además, argumentan que las dos opciones de Sa Unió «no son Formentera.eco, simplemente aplican la normativa europea sobre emisiones de los vehículos que es de obligado cumplimiento».

Público asistente al Consell d'Entitats sobre Formentera.eco / CIF

Por su parte, los socialistas aseguran que «las asociaciones de la isla son más exigentes respecto a Formentera.eco que el equipo de gobierno», insistiendo en que el resultado de la votación muestra que lo decidido «no representa a la mayoría de los residentes».

Las asociaciones que se han abstenido en la votación lo han hecho porque el reglamento no permite votar en contra de la dos opciones que presenta el equipo de gobierno, pero durante sus intervenciones han mostrado claramente su descontento con la situación.

Entre las entidades que sí han respaldado la idea de frenar la reducción del techo de vehículos estaba la patronal Pimef, cuya representante ha asegurado que el sector empresarial considera que se ha cumplido el objetivo de Formentera.eco y que «se plantan en seguir reduciendo».