Empieza la búsqueda de los restos de las primeras víctimas mortales del franquismo en el penal de Formentera

El Govern ha iniciado este lunes la segunda tanda de excavaciones del V Plan de Fosas, que empezó el pasado mes de noviembre y se prevé que finalice en 2027. Las excavaciones se llevan a cabo en el cementerio nuevo de Sant Francesc de Formentera para continuar con la investigación, exhumación e identificación de las víctimas del penal de la isla. El equipo técnico Aranzadi-ATICS se ha encargado de llevar a cabo estas segundas actuaciones del Plan. Primero se dedicarán a tareas de preparación del espacio y, a continuación, realizarán las excavaciones.

Cementerio nuevo de Sant Francesc

En las dos actuaciones anteriores en este cementerio de Sant Francesc, en los años 2021 y 2023, se excavaron un total de 53 sepulturas situadas en el Patio 2 del cementerio. Se pudieron documentar restos de 29 individuos compatibles con las víctimas del Penal de Formentera. Seis víctimas, fallecidas entre los años 1941 y 1942, pudieron ser identificadas y sus restos puestos a disposición de sus familias. Todas ellas provenientes de Badajoz, Extremadura. Las personas identificadas son Francisco Solano Vera, Isaac Rodríguez Lagar, José Corbacho Sánchez, Francisco Delgado Machío, Manuel Gordillo Vega y Antonio Sánchez Capilla.

La tercera fase de excavaciones se traslada al Patio 1 del cementerio, debido a, según el Govern, "la hipótesis de trabajo establecida a raíz de los resultados e identificaciones obtenidos en las fases anteriores. Los estudios históricos y arqueológicos indican que este espacio podría albergar los enterramientos de los primeros presos fallecidos en la Colonia, con anterioridad a octubre de 1941."

El V Plan de Fosas del Govern, se enmarca en la Ley 10/2016, de recuperación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el franquismo, y su duración aproximada será de entre tres y seis semanas. La intervención se lleva a cabo en colaboración con el Área de Patrimonio y el Área de Bienestar Social del Consell de Formentera, además del Fòrum per la Memòria d’Eivissa i Formentera.

Inicio de las excavaciones del V Plan de Fosas en Formentera / CAIB

Primera excavación del V Plan de Fosas

Durante la primera excavación del V Plan de Fosas, realizada en el cementerio de ses Figueretes, en Ibiza, se recuperaron restos óseos humanos correspondientes a víctimas de la represión. Asimismo, se recuperaron diversos elementos materiales asociados a los enterramientos. El Govern anuncia: "En este espacio se documentaron inhumaciones antiguas compatibles con personas represaliadas y se localizaron objetos personales y elementos constructivos de los ataúdes que han aportado información relevante sobre el contexto de los enterramientos."

Con las nuevas excavaciones, el Govern "reafirma su compromiso de avanzar en la identificación de las víctimas para devolverlas a sus familias y darles una sepultura digna."