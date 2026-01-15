Economía
PSOE y GxF sellan con Sa Unió sus demandas para permitir que se apruebe el presupuesto de 2026 para Formentera
Las abstenciones de los grupos en la oposición permiten desbloquear las cuentas a cambio de inversiones, refuerzo de servicios públicos, mayor transparencia y un compromiso de revisión de la tasa de residuos
El conseller no adscrito, Llorenç Córdoba, anuncia que votará en contra durante el pleno extraordinario del martes 20 de enero
El Consell de Formentera contará finalmente con Presupuestos generales para 2026 tras los acuerdos alcanzados por el equipo de gobierno de Sa Unió con PSIB-PSOE y Gent per Formentera (GxF), que han anunciado su abstención en el pleno presupuestario del próximo martes día 20 a cambio de una batería de compromisos concretos en materia de inversiones, servicios públicos, vivienda, transparencia y fiscalidad. El conseller no adscrito, Llorenç Córdoba, ha adelantado que votará en contra del documento de Sa Unió por considerar que se trata de unas cuentas "continuistas" que solo añaden cambios puntuales para cumplir con las peticiones de la oposición, pero que en realidad "están mal hechas desde su base".
En el caso del PSIB-PSOE, el acuerdo firmado vincula su abstención al cumplimiento efectivo de una serie de actuaciones prioritarias y al establecimiento de un mecanismo de seguimiento periódico. El portavoz socialista, Rafa Ramírez, ha subrayado en una nota de prensa que se trata de "una decisión de responsabilidad institucional, pero no un cheque en blanco", remarcando que el objetivo es que el presupuesto incorpore mejoras reales en equipamientos, infancia, vivienda, seguridad vial y espacio público.
Tasa de recogida de residuos
Entre los compromisos asumidos figuran la redacción e impulso del proyecto del Centro Cultural de Sant Ferran, el refuerzo de la Oficina de Vivienda, actuaciones de mejora en la Perrera municipal y en la colonia penitenciaria des Campament, la remodelación de varios parques infantiles, mejoras en el cementerio, la ejecución de un camino seguro hacia el campo de fútbol, intervenciones en la carretera de Es Cap y el impulso de la licitación del Centro de Menores durante 2026. El acuerdo también contempla la revisión y actualización de la tasa de recogida de residuos con criterios de equidad y proporcionalidad.
Por su parte, GxF ha pactado con Sa Unió un paquete de diez inversiones concretas que deberán incorporarse al presupuesto, así como compromisos en materia de gobernanza y acceso a la información. Entre las medidas acordadas destaca el refuerzo de la Oficina de Vivienda con personal técnico, jurídico y administrativo; una partida de 100.000 euros para presupuestos participativos; otros 100.000 euros para finalizar la redacción del nuevo contrato de transporte público; inversiones para rutas verdes, apoyo al comercio que abre todo el año, mejora de la OVAC, gestión de residuos de obra, retirada de pateras y actuaciones urbanas en el entorno del Pla del Rei y la capilla de Sa Tanca Vella.
Retorno de competencias
El acuerdo con GxF incluye además el retorno al pleno de competencias que fueron delegadas en la Junta de Gobierno al inicio de la legislatura, así como el compromiso de entregar en un plazo máximo de 30 días toda la documentación pendiente, especialmente los decretos de presidencia, y establecer su remisión trimestral de forma ordinaria.
Ambas formaciones coinciden también en fijar un calendario para la modificación de la tasa de residuos, con el compromiso de trabajar el nuevo modelo durante el primer semestre de 2026 y tramitar su aprobación en el segundo semestre del año.
En cuanto al conseller no adscrito, Llorenç Córdoba, el propio presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, ha mencionado esta mañana durante la rueda de prensa en la que se ha presentado el presupuesto de la institución, que el también diputado en el Parlament balear no había participado en las negociaciones para consensuar el presupuesto y tampoco había enviado ninguna propuesta para su incorporación en el texto financiero.
Córdoba votará en contra
Córdoba, que ya ha anunciado que votará en contra en el pleno del próximo martes, ha declarado que "se veía venir el pacto entre el PP y el PSOE". El expresidente de la institución insular considera que se trata de unos presupuestos "muy continuistas que no aplican las políticas de Sa Unió", añadiendo que los cambios puntuales que han conseguido los grupos políticos en la oposición no son suficientes dado que el nuevo presupuesto "está mal hecho desde la base".
Con estos acuerdos, Sa Unió garantiza la aprobación de los Presupuestos de 2026 en un pleno extraordinario previsto para este 20 de enero, mientras PSIB-PSOE y GxF condicionan su apoyo indirecto al seguimiento y cumplimiento de los compromisos adquiridos, que deberán traducirse en actuaciones concretas a lo largo del ejercicio.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las consecuencias para Formentera de la pérdida de la concesión de servicios de playa que incluye a los quioscos
- Los Reyes dejan de regalo el primer nacimiento en Formentera
- Óscar Portas, presidente del Consell de Formentera: «Mi época política acaba esta legislatura. Ha sido duro. Hay mucha maldad»
- Vuelca una furgoneta en ses Salines de Formentera
- Los quioscos de Formentera, en situación límite tras un informe del Govern que propone retirar la concesión por las irregularidades detectadas
- Solo tres candidatos superan las pruebas para convertirse en inspector de Turismo en Formentera
- La dj de Ibiza Anna Tur actuará al aire libre en Formentera próximamente
- Acceso al mar en Formentera: De tres rampas públicas prometidas, una está inservible, otra acumula incidencias y de la tercera poco se sabe