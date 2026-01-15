PSOE y GxF sellan con Sa Unió sus demandas para permitir que se apruebe el presupuesto de 2026 para Formentera

El Consell de Formentera contará finalmente con Presupuestos generales para 2026 tras los acuerdos alcanzados por el equipo de gobierno de Sa Unió con PSIB-PSOE y Gent per Formentera (GxF), que han anunciado su abstención en el pleno presupuestario del próximo martes día 20 a cambio de una batería de compromisos concretos en materia de inversiones, servicios públicos, vivienda, transparencia y fiscalidad. El conseller no adscrito, Llorenç Córdoba, ha adelantado que votará en contra del documento de Sa Unió por considerar que se trata de unas cuentas "continuistas" que solo añaden cambios puntuales para cumplir con las peticiones de la oposición, pero que en realidad "están mal hechas desde su base".

En el caso del PSIB-PSOE, el acuerdo firmado vincula su abstención al cumplimiento efectivo de una serie de actuaciones prioritarias y al establecimiento de un mecanismo de seguimiento periódico. El portavoz socialista, Rafa Ramírez, ha subrayado en una nota de prensa que se trata de "una decisión de responsabilidad institucional, pero no un cheque en blanco", remarcando que el objetivo es que el presupuesto incorpore mejoras reales en equipamientos, infancia, vivienda, seguridad vial y espacio público.

Tasa de recogida de residuos

Entre los compromisos asumidos figuran la redacción e impulso del proyecto del Centro Cultural de Sant Ferran, el refuerzo de la Oficina de Vivienda, actuaciones de mejora en la Perrera municipal y en la colonia penitenciaria des Campament, la remodelación de varios parques infantiles, mejoras en el cementerio, la ejecución de un camino seguro hacia el campo de fútbol, intervenciones en la carretera de Es Cap y el impulso de la licitación del Centro de Menores durante 2026. El acuerdo también contempla la revisión y actualización de la tasa de recogida de residuos con criterios de equidad y proporcionalidad.

El portavoz de los socialistas Rafa Ramírez y el conseller de Economía y Hacienda, Javi Serra, durante la firma del acuerdo / CIF

Por su parte, GxF ha pactado con Sa Unió un paquete de diez inversiones concretas que deberán incorporarse al presupuesto, así como compromisos en materia de gobernanza y acceso a la información. Entre las medidas acordadas destaca el refuerzo de la Oficina de Vivienda con personal técnico, jurídico y administrativo; una partida de 100.000 euros para presupuestos participativos; otros 100.000 euros para finalizar la redacción del nuevo contrato de transporte público; inversiones para rutas verdes, apoyo al comercio que abre todo el año, mejora de la OVAC, gestión de residuos de obra, retirada de pateras y actuaciones urbanas en el entorno del Pla del Rei y la capilla de Sa Tanca Vella.

Retorno de competencias

El acuerdo con GxF incluye además el retorno al pleno de competencias que fueron delegadas en la Junta de Gobierno al inicio de la legislatura, así como el compromiso de entregar en un plazo máximo de 30 días toda la documentación pendiente, especialmente los decretos de presidencia, y establecer su remisión trimestral de forma ordinaria.

Ambas formaciones coinciden también en fijar un calendario para la modificación de la tasa de residuos, con el compromiso de trabajar el nuevo modelo durante el primer semestre de 2026 y tramitar su aprobación en el segundo semestre del año.

En cuanto al conseller no adscrito, Llorenç Córdoba, el propio presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, ha mencionado esta mañana durante la rueda de prensa en la que se ha presentado el presupuesto de la institución, que el también diputado en el Parlament balear no había participado en las negociaciones para consensuar el presupuesto y tampoco había enviado ninguna propuesta para su incorporación en el texto financiero.

Córdoba votará en contra

Córdoba, que ya ha anunciado que votará en contra en el pleno del próximo martes, ha declarado que "se veía venir el pacto entre el PP y el PSOE". El expresidente de la institución insular considera que se trata de unos presupuestos "muy continuistas que no aplican las políticas de Sa Unió", añadiendo que los cambios puntuales que han conseguido los grupos políticos en la oposición no son suficientes dado que el nuevo presupuesto "está mal hecho desde la base".

Con estos acuerdos, Sa Unió garantiza la aprobación de los Presupuestos de 2026 en un pleno extraordinario previsto para este 20 de enero, mientras PSIB-PSOE y GxF condicionan su apoyo indirecto al seguimiento y cumplimiento de los compromisos adquiridos, que deberán traducirse en actuaciones concretas a lo largo del ejercicio.