Presupuesto de 49,2 millones para Formentera: unas cuentas generales "realistas y responsables", según Sa Unió

El presupuesto general de Formentera para 2026 se ha hecho esperar, pero parece que pronto será una realidad. Tras "meses" de negociaciones entre el equipo de gobierno de Sa Unió y los partidos en la oposición, PSIB-PSOE y Gent per Formentera (GxF), se ha llegado a un acuerdo que se llevará ante un pleno ordinario el próximo martes 20 de enero para su debate y aprobación. El documento hecho público esta mañana presenta un presupuesto total para el año en curso de 49.213.020 millones de euros, un 8,4% más que la cantidad aprobada para 2025 y, por tanto, el más elevado de la historia del Consell Insular. De esa cifra total, se destinarán a inversiones 7.219.000 euros, un 44,79% más que en el pasado ejercicio, según ha explicado el conseller de Economía y Hacienda y vicepresidente segundo, Javi Serra.

Entre las inversiones previstas, Serra ha querido destacar los 985.900 euros que se destinarán a la adecuación de la calle Punta Prima de es Pujols, los 1.200.000 euros para la renovación del depósito de distribución de agua potable de es Ca Marí y la creación de nuevos puntos de carga de camiones; los 738.100 euros destinados a trabajos de mejoras en el colegio Mestre Lluís Andreu de Sant Francesc y el colegio Sant Ferran de ses Roques de la misma localidad; y los 550.000 euros para poner en marcha el futuro Centro Cultural de Sant Ferran.

El vicepresidente segundo y conseller de Economía y Hacienda, Javi Serra / CIF

Ayudas sociales

También ha resaltado el responsable del área los 2.917.700 euros que se prevé destinar durante 2026 a ayudas sociales, 396.100 euros más que el pasado año (un 14,5%). Estos cerca de tres millones se repartirán como ayudas directas a la recuperación y promoción de patrimonio; igualdad, cultura y promoción de las tradiciones; impulsos al tejido comercial de la isla; y cooperación solidaria, entre otras. El resto se destinará a subvenciones en vivienda; en medio ambiente y movilidad; cultura y deportes, y bienestar social y educación.

Serra considera que estas cuentas son "sociales, solventes, equilibradas y con capacidad real de ejecución". Los presupuestos para 2026 apuestan de manera consciente "por los servicios públicos y el personal que los hace posibles", según el vicepresidente. Así, está previsto "consolidar la plantilla dando continuidad a los procesos de estabilización y culminando la implantación del 100% de la carrera profesional. En cuanto a la organización de la institución insular, se va a reforzar el área de Inspección, como ya adelantó el presidente del Consell Insular, Óscar Portas, durante la entrevista concedida a Diario de Ibiza publicada el pasado domingo 11 de enero. También se ampliará el número de agentes de la Policía Local y se reforzarán con nuevo personal las áreas de Contratación, Economía y Vivienda.

Diálogo

Durante su intervención, Óscar Portas, ha definido los presupuestos como "realistas, responsables y pensados para ejecutarse", al tiempo que ha remarcado que incorporan las aportaciones de los grupos de la oposición "tras un proceso de diálogo mantenido los últimos meses". En este punto, Portas ha lamentado que el conseller no adscrito, Llorenç Córdoba, haya "decidido" no participar en estas negociaciones ni "hacer ninguna aportación".

El presidente del Consell Insular, Óscar Portas, durante la presentación del presupuesto general para 2026 / CIF

El presidente ha destacado que las cuentas "ponen a la gente en el centro, con especial atención a las familias, los jóvenes, los trabajadores públicos y el tejido asociativo de la isla", con una mención especial a las asociaciones de mayores. Igualmente, Portas ha subrayado que el presupuesto para 2026 "da estabilidad a la institución y mantienen el endeudamiento del Consell a cero, evitando hipotecar el futuro de la administración".

A falta de saber si GxF se abstendrá o votará a favor de las cuentas el próximo martes 20 de enero, el PSIB-PSOE ya ha anunciado que se abstendrá para facilitar su aprobación pero "condicionando esta posición al cumplimiento y al seguimiento efectivo de las medidas pactadas". Por su parte, el conseller no adscrito, Llorenç Córdoba ha adelantado que votará en contra porque "tiene una base continuista que hay que cambiar y no se arregla con tres o cuatro añadidos de la oposición".