Las casetas del Mercado de Navidad de Formentera se quedan hasta fin de mes

La medida busca compensar los días de inactividad provocados por el temporal y problemas eléctricos

Las casetas del Mercado de Navidad en una imagen tomada este jueves a mediodía

Las casetas del Mercado de Navidad en una imagen tomada este jueves a mediodía / Pilar Martínez

Pilar Martínez

Pilar Martínez

El Consell Insular ha aprobado la ampliación del calendario del Mercado de Navidad de la temporada 2025-2026 hasta el próximo 31 de enero, después de atender las demandas trasladadas por los propios empresarios y con el objetivo de compensar los días de cierre forzoso registrados durante su periodo inicial de funcionamiento.

El mercado, instalado en la plaza de la Constitución de Sant Francesc y una calle peatonal adyacente, estaba previsto que abriera solo entre el 1 de diciembre y el 11 de enero, pero tuvo que permanecer cerrado cerca de una decena de días como consecuencia de condiciones meteorológicas adversas y de varias incidencias eléctricas, una situación que afectó de forma directa a la actividad económica de los puestos y limitó el uso de un espacio "ya consolidado en la vida cotidiana de la isla", según afirma la institución insular en un comunicado.

Casetas del Mercado de Navidad este jueves 15 de enero a mediodía

Casetas del Mercado de Navidad este jueves 15 de enero a mediodía / CIF

Ante este escenario, el Consell ha optado por una solución flexible que permite recuperar parte de la actividad perdida sin modificar las condiciones iniciales del mercado. La ampliación se realizará manteniendo los mismos horarios previamente aprobados, con el fin de no alterar el funcionamiento habitual ni generar cambios organizativos adicionales para los participantes.

Horarios

Así, las casetas comerciales abrirán de lunes a domingo en horario de mañana de 10:30 a 13:30 y de tarde de 17:00 a 20:00, mientras que las casetas de restauración funcionan de lunes a jueves de 12:30 a 16:00 y de 18:00 a 23:00, y los viernes, sábados y domingos de 12:30 a 16:00 y de 18:00 a 23:45.

Desde la institución insular se subraya que la decisión se ha tomado tras un proceso de escucha directa a los comerciantes y responde a la voluntad de apoyar al pequeño comercio y al tejido empresarial local, especialmente en un periodo del año marcado por una menor actividad económica.

Las casetas se convierten en punto de encuentro de los residentes al anochecer

Las casetas se convierten en punto de encuentro de los residentes al anochecer / P.M.V.

"Espacio de encuentro"

Más allá de su vertiente comercial, el Consell pone en valor el mercado de Navidad como un espacio de encuentro y dinamización social para la ciudadanía, especialmente durante las semanas posteriores a las fiestas, cuando se convierte en una alternativa de ocio pensada fundamentalmente para los residentes.

Con esta ampliación, el mercado podrá seguir funcionando durante el mes de enero, prolongando su papel como punto de convivencia y actividad social en temporada baja, sin alterar el equilibrio entre actividad económica y uso del espacio público.

