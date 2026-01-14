Restos del velero ‘Helisara’ siguen esparcidos en el litoral del Parque Natural

Han pasado más de dos meses desde que el 6 de noviembre de 2025, el oleaje provocado por un fuerte temporal de viento destrozara el velero ‘Helisara’, que estaba encallado en una losa rocosa en la zona de es Cavall d’en Borràs, en pleno Parque Natural de ses Salines de Ibiza y Formentera desde el 14 de agosto de 2024. Tanto tiempo después, esta zona protegida sigue cubierta de los restos de la embarcación.

Aunque el Consell de Formentera reaccionó con celeridad y envió a los trabajadores de la empresa concesionaria PreZero, a la mañana siguiente del temporal, para que empezaran a recoger los restos del barco que quedaron desperdigados por la costa tras el impacto del velero, no fue hasta finales del mismo mes cuando una empresa especializada en trabajos submarinos comenzó a retirar las partes del barco que quedaron sumergidas en el agua o sobre las rocas.

El 3 de diciembre pasado, el departamento de Medio Ambiente de la institución insular comunicó que la empresa contratada, Eivisub, había retirado "dos de los restos más voluminosos de la embarcación", y que los había trasladado hasta el puerto de la Savina para que fueran recuperados del mar con un camión grúa, de manera que la empresa especializada Ca Na Negreta pudiera ocuparse de la clasificación, tratamiento y descontaminación de los materiales para garantizar una gestión ambiental adecuada.

Cubierta, casco y mástil

Por entonces ya se adelantaba que quedaba una gran pieza por retirar, ya que las condiciones meteorológicas interrumpieron los trabajos, que estaban previstos retomarse lo antes posible. Lo cierto es que ha pasado un mes y la zona sigue llena de restos de la embarcación, algunos de gran tamaño, como parte de la cubierta de aluminio y fibra, que está depositada en dos pedazos sobre las rocas.

También se distingue el mástil todavía en el agua y grandes piezas de lo que parece el casco del barco también en el fondo del mar, a muy poca profundidad.

La pequeña playa a los pies del restaurante es Molí de Sal está llena de trozos de madera con clavos y diferentes tipos de desechos que también parecen proceder de la embarcación.

En definitiva, aún queda mucho trabajo por hacer para devolver a su estado natural esa frágil franja de costa protegida.