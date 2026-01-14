Formentera refuerza el empleo local con la incorporación de dos agentes especializados

El Consell de Formentera ha iniciado oficialmente el Proyecto SOIB Desarrollo Local Formentera 2026-2027, con fecha 1 de enero de 2026, un programa que permitirá la incorporación de dos Agentes de Ocupación y Desarrollo Local (AODL) y que tiene como objetivo principal impulsar la economía y el empleo en la isla.

Este proyecto se enmarca dentro del programa SOIB Desarrollo Local 2026-2027 y de la correspondiente convocatoria de subvenciones para la realización de actuaciones de promoción de la actividad económica y el desarrollo local, publicada en el Boletín Oficial de les Illes Balears (BOIB) el 26 de julio de 2025.

La iniciativa contempla la ejecución de un plan de acción local, concebido como una herramienta estratégica para fomentar la actividad económica y desplegar políticas activas de ocupación adaptadas a la realidad de Formentera.

Promoción actividad económica local

Los agentes de ocupación y desarrollo local desempeñan un papel clave en la dinamización económica del territorio, impulsando desde el liderazgo público estrategias coordinadas entre los distintos agentes locales, tanto públicos como privados. Asimismo, se trata de un perfil profesional esencial para el desarrollo de políticas activas de empleo de ámbito territorial y para reforzar el trabajo cooperativo entre la administración local y autonómica en materia de ocupación.

De acuerdo con la convocatoria del programa, los AODL contratados deberán llevar a cabo actuaciones de promoción de la actividad económica local, desarrollar los programas necesarios para la ejecución del plan de acción y gestionar las políticas activas de empleo en el ámbito insular.

El proyecto cuenta con la participación del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) y con la financiación del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), y supone una clara apuesta por la colaboración interinstitucional como vía para fomentar el empleo de calidad y el desarrollo económico local en Formentera.