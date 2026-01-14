Los quioscos de playa de Formentera incumplen por segundo año consecutivo la orden de desmontar

Este jueves se inicia el plazo de un mes establecido en el título concesional de 907 metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre para instalaciones de servicios de playa en Formentera otorgado por la Dirección General de la Costa y el Mar, entidad dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, documento que fija la obligación de desmontar entre el 15 de enero y el 15 de febrero los quioscos del litoral.

El Consell se dio por informado de esta norma el 2 de junio de 2023, según consta en la propia página web de la institución insular, y debería haberla trasladado al pliego de bases del concurso que puso en marcha para adjudicar estas explotaciones. El problema surge cuando entre las condiciones impuestas por la institución insular para obtener la concesión aparece que los quioscos deben dar servicio durante todo el año, una "incongruencia" que colisiona con la norma de la Dirección General de la Costa y el Mar y a la que se aferran los actuales concesionarios de estos establecimientos para no desmontar.

Quiosco Nuu situado en es Pujols, cerrado pero sin desmontar / Pilar Martínez

Así las cosas, por segundo año consecutivo, los gestores de siete de los ocho quioscos distribuidos por las playas de la pitiusa del sur han decidido hacer oídos sordos a esta norma, una actitud que ya les ocasionó una multa por parte del Consell Insular de 1.500,01 euros y la apertura de un expediente sancionador por parte del Govern balear que todavía se está tramitando, pero que apunta a la petición de caducidad de la concesión administrativa debido a los sucesivos"incumplimientos de condiciones esenciales" detectados por la Dirección general de Costas y Litoral de la conselleria balear del Mar y el Ciclo del Agua.

Quiosco Karai, en la playa de Migjorn / Pilar Martínez

Este martes 13 de enero, siete de los establecimientos de playa aparecían montados al completo pero sin aparente actividad, y ninguno de los concesionarios contactados ha respondido a las llamadas de Diario de Ibiza para explicar su decisión. Tan solo los responsables del quiosco Bartolo, en es Copinar, el único concesionario que repitió concesión tras el último concurso público para la explotación de estos establecimientos en el litoral de la isla, parecen dispuestos a cumplir la normativa y ha sido desmantelado.