Más de 6.000 vehículos circularon el pasado verano por Formentera sin permiso, el doble que en 2024

Más de 6.000 vehículos circularon por las carreteras de Formentera el pasado verano sin la autorización que es necesario tramitar para acceder a la isla pitiusa durante el periodo regulado por el proyecto medioambiental Formentera.eco, según las cifras que maneja el área de Movilidad del Consell y que fueron ofrecidas por la vicepresidenta segunda y consellera de Medioambiente y Movilidad, Verónica Castelló, el pasado lunes en el transcurso de una nueva reunión del Consell d'Entitats.

En esta reunión, convocada para dar a conocer las dos opciones para la aplicación del Formentera.eco durante los próximos cuatro años, que se basan en distribuir la cuota para los turismos de visitantes según su distintivo ambiental, Castelló hizo un pequeño resumen de los resultados de la campaña del pasado verano, sin concretar exactamente el número de propuestas de sanción elevadas durante los cuatro meses de aplicación de la restrictiva normativa. Hasta el pasado año, estas propuestas de sanción se publicaban periódicamente en la página web de Formentera.eco con la fecha, hora y matrícula del vehículo captado por las cámaras de control circulando sin contar con el preceptivo permiso y, por tanto, sin haber pagado la tasa pertinente.

Agencia Tributaria de Balears

Así, en la temporada de 2023 se tramitaron 3.100 propuestas de sanción, pero tras ser revisadas, se redujeron a 2.207 multas de 1.000 euros (reducibles a 600 euros por pronto pago) a conductores de vehículos que accedieron a la isla entre el 1 de junio y el 30 de septiembre sin autorización. En 2024 se registraron 3.792 propuestas de sanción y en el periodo de aplicación de 2025, esa cifra se ha incrementado hasta las "algo más de 6.000 actas de inspección" que han sido trasladadas a la Agencia Tributaria de las Illes Balears (Atib) para su tramitación final y cobro.

Esta cantidad motivó la intervención de uno de los asistentes al Consell d'Entitats, Manolo Oya, quien en representación de la asociación cultural Trampolí Mecànic, preguntó a Castelló si era posible "desarrollar alguna medida para evitar que entren a Formentera 6.000 vehículos sin autorización". "No se trata de recaudar con las multas, se trata de reducir el tránsito en las carreteras de la isla", apuntó. La consellera de Movilidad respondió recordando que los estudios concluyen que el tráfico en la isla se ha reducido en un 6% comparando los datos actuales con los de 2019. "Formentera solo tiene un puerto que es la entrada y salida y necesitamos la colaboración por parte de las navieras para que nos ayuden a controlar" esa vía de acceso, apuntó Castelló. Y añadió que desde 2024, el equipo de gobierno "le ha dado vueltas" a la posibilidad de "tener personal en Ibiza" que vigile si los vehículos que embarcan hacia Formentera tienen la autorización necesaria. "Si no ponemos una barrera física en Ibiza antes de embarcar, no podemos hacer contención de estos vehículos", concluyó.

Modificaciones en la ley

En relación con las navieras, Joan Serra, el representante en el Consell d'Entitats de la Fundació Baleària, vinculada a la naviera del mismo nombre, reclamó que se llevaran a cabo una serie de modificaciones en la ley que rige Formentera.eco. Entre otros cambios, pidió que los residentes en el resto del archipiélago balear pudieran viajar entre islas sin ningún tipo de limitación y estuvieran exentos de cualquier tipo de cuota, al igual que los trabajadores que se desplacen a Formentera durante la temporada; la reducción del periodo de aplicación de la normativa a los meses de julio y agosto; que el último día de estancia de un vehículo visitante no se compute porque es posible que deje la isla a primera hora, pero ocupa parte de la cuota diaria que podría aprovechar otro turista; y la bonificación de las tasas a los vehículos no contaminantes.

Recaudación

Los coches y motos que sí cumplieron con la normativa en 2025 supusieron un ingreso para las arcas del Consell de 706.504,50 euros brutos (671.279,18 netos) frente a los "algo más de 600.000 euros" supuestamente netos que obtuvo la institución en 2024.

Desgranando esa cantidad según los meses en los que se tramitó el permiso, en abril se ingresaron 84.863 euros; en mayo 158.951 euros; en junio 179.807 euros; en julio 146.737, en agosto 63.747 y en septiembre, 37.173 euros (todas estas cantidades son netas).

Este dinero se destina a "cubrir los costes de la puesta en funcionamiento del proyecto Formentera.eco", explicó el lunes Castelló respondiendo a una pregunta de Rosa Rodríguez, del colectivo SOS Vivienda, y puso como ejemplo de esos gastos "la publicidad que se hace, el personal del Consell, la bonificación del transporte público...".