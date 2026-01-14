Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Crisis migratoria

Migración en Ibiza y Formentera: buscan una patera con 11 personas a bordo que salió el 13 de enero de Argel con destino a las Pitiusas

La embarcación desaparecida es de color gris y lleva un motor de 60 caballos

Imagen de archivo de una patera en la costa de Formentera

Imagen de archivo de una patera en la costa de Formentera / Pilar Martínez

Pilar Martínez

Pilar Martínez

La estación costera de comunicaciones marítimas de Ibiza y Formentera ha difundido esta mañana un aviso 'pan-pan' (llamada de urgencia en aviación y náutica que indica un problema serio pero sin peligro inminente para la vida) en el cual se pide a los navegantes que estén pendientes y colaboren en la localización de "una embarcación precaria", una patera, que zarpó de la costa de Argel con destino a Formentera el 13 de enero con 11 personas a bordo.

La comunicación, anunciada a través del canal 16 de VHF Ibiza Radio y difundida posteriormente por el canal 3 para la zona de las Pitiusas, informa de que la embarcación es un bote de fibra de color gris y lleva un motor de 60 caballos de potencia.

Se solicita a los buques que naveguen por el área "que extremen la vigilancia y reporten cualquier información a la estación costera más próxima o a Salvamento Marítimo de Palma".

Desde la Delegación de Gobierno y el servicio de prensa de Salvamento Marítimo aseguran no tener ninguna información al respecto. Un helicóptero de la Guardia Civil sobrevolaba este mediodía la línea de costa de Formentera y s'Espalmador, para dirigirse pasadas las 13 horas hacia Ibiza.

Noticias relacionadas y más

En lo que va de año, han llegado cuatro pateras a aguas pitiusas con un total de 65 personas a bordo.

