El viento parte una de las nuevas boyas del canal de entrada al puerto de Formentera

Apenas un mes y medio ha aguantado una de las nuevas boyas que marcan el canal de entrada y salida del puerto de la Savina, en Formentera, y que fueron instaladas por la Autoridad Portuaria de Balears (APB) a finales del mes de noviembre de 2025. El temporal de viento que sufrió la pitiusa del sur a finales de la semana pasada ha partido la parte superior de una de las balizas rojas y el mar la ha depositado entre las rocas de es Cavall d'en Borras, provocando cierto peligro y situaciones de riesgo, ya que sigue emitiendo destellos luminosos que en teoría marcan el trazado para que las embarcaciones accedan o dejen el puerto. De seguir las indicaciones luminosas, los navegantes que no conozcan la zona podrían acabar embarrancando por el escaso calado cerca de la línea de costa donde ha acabado la mitad de la boya.

La parte superior de la baliza sigue emitiendo destellos luminosos / Pilar Martínez

La APB "trabaja en ello"

Desde la APB explican que "están trabajando en ello" y aseguran que ya se han puesto los avisos pertinentes en el Portal-AtoN "para informar de la incidencia y no generar confusión". El Portal-AtoN, de Puertos del Estado, entidad dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, es una "plataforma para el mantenimiento, actualización, renovación y seguimiento de incidencias de las ayudas a la navegación existentes en todo el territorio nacional". Es una base de datos que se puede consultar para conocer el estado de cualquier tipo de balizamiento, pero no parece de gran ayuda en casos como este, ya que no emite ningún tipo de aviso por incidencia a los navegantes.

En dicha plataforma, aparecen cuatro boyas en el puerto de la Savina. Dos de ellas figuran como "en servicio" pero las otras dos están marcadas como "fuera de servicio": la número 2 desde el día 4 de diciembre de 2025 figura como "apagada" por un "motivo sin especificar" y la boya número 3 como "apagada y en la costa" desde el 9 de enero del presente año también sin especificar el motivo.

La baliza ha quedado entre las rocas en es Cavall d'en Borràs / Pilar Martínez

Balizas nuevas

Sobre el 9 de noviembre de 2025, un temporal arrancó dos de las balizas rojas que señalan el canal de entrada y salida de la Savina, afectando también a una tercera, según confirmó la APB. El día 11 del mismo mes se recolocaron las boyas afectadas de manera temporal, para restablecer el servicio lo antes posible y garantizar la seguridad de este transitado canal. Algo más de una semana más tarde, el 20 de noviembre, la APB informó de que se habían instalado tres balizas nuevas para sustituir a las antiguas, asegurando que el nuevo modelo estaba diseñado para calados menos profundos, como el del puerto de la Savina. Lo cierto es que esta vez el viento no ha arrancado las boyas, pero sí ha partido al menos una de ellas.