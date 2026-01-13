Música electrónica
La dj de Ibiza Anna Tur actuará al aire libre en Formentera este día
La cita, que comenzará a las 15 horas, ofrecerá una selección musical de Anna Tur pensada para el entorno, combinando ritmos cálidos y atmósferas envolventes en Formentera
Formentera se prepara para recibir uno de los eventos musicales más esperados de la primavera. Anna Tur, una de las djs y productoras más reconocidas de Ibiza, actuará al aire libre en el Hostal La Savina, según recoge su web oficial, en una cita que promete unir música electrónica y entorno mediterráneo en estado puro.
El evento tendrá lugar el sábado 25 de abril y comenzará a las 15 horas, una franja perfecta para disfrutar de la música durante la tarde y acompañar la transición del día a la noche.
Ritmos electrónicos bajo el sol de Formentera
La Savina, punto de entrada y encuentro en Formentera, será el escenario de esta sesión especial en la que Anna Tur desplegará su característico sonido. La artista es considerada una auténtica embajadora de la cultura musical de Ibiza y Formentera, con una trayectoria de décadas y presencia habitual en clubes y festivales internacionales de primer nivel.
Su estilo se mueve entre el house melódico y el techno, con una selección musical cuidada y coherente que convierte cada set en un viaje narrativo. En esta ocasión, todo apunta a una sesión pensada para el entorno: ritmos cálidos, atmósferas envolventes y una conexión directa con el público, adaptándose al momento y al espacio.
Una cita marcada en el calendario
La combinación de la energía de Anna Tur con el ambiente relajado y sofisticado de Formentera convierte este evento en una propuesta especialmente atractiva para los amantes de la música electrónica. Un plan que invita tanto a bailar como a dejarse llevar por los bajos profundos y los sintetizadores etéreos, con el Mediterráneo como telón de fondo.
