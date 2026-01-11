Óscar Portas, presidente del Consell de Formentera: «Mi época política acaba esta legislatura. Ha sido duro. Hay mucha maldad»

¿Cuál es su balance general tras un año al frente del Consell de Formentera tras la moción de censura que desbancó de su cargo al expresidente Llorenç Córdoba?

El balance general es positivo. Entré como entré, todos lo sabemos, pero el objetivo principal que me marqué cuando juré el cargo fue devolver a la institución a su funcionamiento normal y esto creo que se ha conseguido. Los trabajadores de cada área han tenido un referente político con unas líneas de actuación, tenemos Junta de Gobierno... Esa parálisis y ese caos que se había instaurado durante parte del año 2024 ha desaparecido. 2025 ha sido una año de recuperación y de gestión interna y en el 2026 se podrán empezar a ver los frutos, los resultados de este trabajo.

¿Cómo le ha ido al equipo de gobierno durante estos meses?

Hemos tenido que aprender a gobernar en minoría, que creo que es algo que nunca había ocurrido en la historia de Formentera. Sa Unió entró con mayoría pero cuando tuvimos que echar al anterior presidente nos quedamos en minoría y, como tanto en una cosa como en otra somos novatos, hemos tenido que aprender sobre la marcha. Pero hemos demostrado que tenemos la voluntad de corregir nuestras equivocaciones, de escuchar y de consensuar.

Óscar Portas, durante la entrevista mantenida el 5 de enero en su despacho de Sant Francesc. / C.I.F.

Cuando llegó a la presidencia anunció que lo primero que haría sería una «radiografía» del estado de la institución tras los meses de crisis política y administrativa. ¿Cómo se encontraron al Consell Insular?

Además de los retrasos acumulados durante aquellos meses en departamentos como el de Urbanismo, el problema de base es que el Consell de Formentera, desde su creación en 2007, ha crecido mucho y muy deprisa. Esto ha hecho que las diferentes áreas no estén compensadas: algunas, como Servicios Sociales, están muy bien organizadas, pero otras no tienen ni el personal suficiente ni siquiera un jefe de área. En los presupuestos de 2026 vamos a intentar corregir estas desigualdades y trabajar en la gestión del personal con el objetivo de que todos los trabajadores se sientan en igualdad de condiciones.

¿Qué área considera que está en peor estado?

El área de Inspección. Pronto tendremos un inspector de Turismo que ayudará a luchar contra la oferta turística ilegal, de manera que al menos una parte de esa oferta revierta en la vivienda residencial.

Y en el conjunto de la isla, ¿cuáles son los principales problemas que ha tenido que afrontar Sa Unió en este primer año?

Migración y vivienda, sin duda, que justo son dos temas en los cuales el Consell de Formentera tiene pocas competencias. En materia de vivienda, las competencias son del Govern y en migración solo tenemos lo relativo a la tutela de los menores no acompañados. En este sentido, tenemos que agradecer al Govern que se haya hecho cargo económicamente de todo lo que implica, porque si no hubiera sido por él, habríamos quebrado o tendríamos que haber cerrado servicios. Esperamos que esa ayuda continúe en 2026 y que la política exterior del Gobierno central ayude a reducir este drama humanitario.

¿Y en el ámbito de la vivienda?

Somos muy conscientes de este problema. Por ahora hemos comprado la parcela que linda con la caserna de la Guardia Civil y se la cederemos muy pronto al Ministerio del Interior para que construya vivienda para los agentes. También hemos firmado un convenio con el Ibavi, que va a construir un mínimo de 60 viviendas de alquiler en es Pujols y otro con la conselleria de Educación para que pueda construir entre 30 y 40 casas para docentes. En total, vamos a ceder terrenos para que se construyan 100 viviendas más como mínimo mientras se lucha contra el alojamiento turístico ilegal.

Un tema que ha generado mucha controversia a nivel social y político en la isla es el concurso para la explotación del puerto deportivo de la Savina. ¿Está satisfecho con el resultado?

Estoy muy contento de cómo se manejó la situación. Todas las fuerzas políticas supimos trabajar juntas y consensuar un documento con 15 puntos que se trasladó a la Autoridad Portuaria (APB). La única demanda que no se consiguió fue eliminar la unificación de las dos dársenas con el argumento de que crearía un monopolio. Se demostró que jurídicamente no existe un monopolio, así que ese argumento cayó. En general, el pliego de condiciones aprobado es mucho mejor que la primera propuesta. Creo que Formentera nunca ha tenido un concurso tan beneficioso para la ciudadanía y para las pequeñas esloras en cuanto a espacio y tarifas.

Pero usted mismo, por mandato del plenario, tuvo que impugnar ese pliego de condiciones. ¿Se sabe algo de esto?

Se presentaron las alegaciones y ahora se está terminando de hacer un informe jurídico para ver cómo pueden prosperar esas alegaciones. Yo mismo voté a favor del pliego en el Consejo de Administración de la APB y si ahora presento alegaciones, deben tener un fundamento jurídico.

Además de la presidencia, en el reparto de carteras usted se quedó con la parte de Patrimonio relativa al futuro Museo de Formentera, un proyecto que acumula décadas de retraso.

De las tres sedes del futuro museo de Formentera se han hecho avances significativos en dos de ellas. El proyecto de obras de Can Ramón está terminado y estamos buscando la financiación de los tres millones de euros que hacen falta para poder sacarlo a licitación. Espero que en este inicio de 2026 se consiga. Respecto a la sede de sa Senieta, que está financiada por el Govern balear, se encargó el proyecto de construcción y estará listo también a principios de este año. En cuanto al tercer edificio, de planta nueva, eso está muy parado, pero el museo podría empezar a funcionar con las dos otras sedes hasta que se construya esta última.

Otro proyecto de gran envergadura que espera Formentera es el Centro Cultural de Sant Ferran.

Durante este mes de enero firmaré el convenio de colaboración con el Colegio de Arquitectos de las Illes Balears para que nos ayuden a la redacción de las bases del concurso de ideas, que es el primer paso y debería estar lista antes de este verano. Después, el ganador del concurso podrá trabajar en proyecto durante el resto del año gracias a una partida de 500.000 euros que hemos incluido en los presupuestos de 2026, de manera que en 2027 se podría empezar a elaborar el pliego de condiciones para poder adjudicar las obras.

¿Alguna novedad respecto a s’Estany des Peix y su regulación?

Ahí se empezó la casa por el tejado, porque estábamos sacando embarcaciones sin darles alternativas. La APB está intentando expropiar un terreno en el puerto [propiedad de Salinera Española] que a nosotros nos gustaría que sea una marina seca y, además, estamos hablando con el Govern balear para ver si hay alguna posibilidad de ampliar los amarres dentro de s’Estany des Peix. Hay pocas esperanzas, pero quizás se podría conseguir alguna plaza más.

Un informe de la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural de marzo 2025 sobre la capacidad de carga de s’Estany refuerza la normativa que prevé la eliminación de plazas de fondeo y amarres según se den de baja embarcaciones, hasta que se vacíe por completo.

Eso dijeron los técnicos, pero hay que intentar que no sea así porque Formentera vive en el mar. No podemos eliminar ese acceso. En ese sentido, también hemos pedido construir una rampa dentro de s’Estany des Peix para que se puedan meter y sacar los barcos. Quiero pensar que para este verano habrá más orden en ese espacio y funcionará mejor.

En el futuro más cercano se enfrenta a la aprobación de los presupuestos para 2026, que no se consiguió antes de que acabara el año.

La aprobación se está dilatando porque nuestra prioridad es el consenso con el resto de fuerzas políticas. Por eso hemos tenido varias reuniones y estamos intentando introducir todas las demandas posibles de Gent per Formentera (GxF) y PSOE. Con Llorenç Córdoba tuve un primer contacto el 26 de noviembre y todavía no ha presentado nada, así que en el pleno extraordinario que habrá en enero se presentará un documento que seguramente no incluirá ninguna demanda suya. Pero Formentera pronto tendrá un presupuesto consensuado para 2026.

Tanto GxF como los socialistas han criticado que durante 2025 no se cumplieron los acuerdos a los que llegaron en 2024 para apoyar los presupuestos y han puesto condiciones para respaldar las cuentas generales de 2026.

Una cosa es que no se haya hecho nada y otra que no se haya completado. Se han hecho cosas, pero no se han terminado. Ellos conocen los tiempos que maneja la Administración, pero les hemos trasmitido que estamos trabajando en esas peticiones y creo que lo han entendido.

¿Cómo ve el papel de GxF y PSOE en la oposición?

Hacen su juego político normal. Como estamos en minoría, tienen más bazas que jugar, pero también sabemos que fue gracias a ellos que conseguimos superar la fase oscura del anterior presidente. Mientras no falten a la verdad, que hagan la defensa política de sus partidos como consideren.

Últimamente parece que el ambiente político en la isla está más revuelto.

Es evidente que han entrado en modo elecciones y eso se nota.

En cuanto al conseller no adscrito, Llorenç Córdoba, antiguo compañero de coalición. ¿Que opina de su labor en el plenario? En ocasiones apoya las proposiciones del equipo de gobierno y otras veces da su voto a la oposición.

No nos ha sorprendido su postura. Él aprovecha su baza, cuida sus intereses personales y ya está. No tiene partido político, no tiene ideario, no tiene nada.

¿Y en su papel de diputado por Formentera en el Parlament balear?

Lo mismo. Sabe que es clave, que lo necesitan en Mallorca, pero su labor en beneficio de Formentera ha pasado desapercibida. Por suerte, tenemos buena relación con el Govern y si necesitamos algo, se lo comunicamos directamente .

¿Cuál es su futuro en la política? ¿Se plantea encabezar la lista de Compromis en las próximas elecciones y repetir en el cargo?

Mi época política va a terminar con esta legislatura. Ha sido duro. No por el trabajo en sí, sino por las personas que te encuentras en frente. Hay mucha maldad y no es bueno ni para mí ni para mi entorno familiar. Ahora estoy centrado en dejar la isla lo mejor posible, me estoy entregando al máximo y no creo que repita.