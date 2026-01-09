Cruz Roja busca voluntarios y profesionales en Formentera para atender al fenómeno migratorio

La organización humanitaria Cruz Roja está preparando a un grupo de voluntarios de Formentera para poder ofrecer una primera asistencia al creciente número de migrantes que llegan a las costas de la isla. El pasado 22 de diciembre se llevó a cabo una primera sesión de orientación, a la que asistieron cinco personas que ya se han hecho voluntarias, y para el miércoles 14 de enero está prevista una segunda jornada que tendrá un componente más formativo y para la cual ya han confirmado su asistencia otros siete residentes. Además, también se buscan tres perfiles profesionales que se encargarán de la logística y de la organización del voluntariado.

Durante todo el año 2025 se repitieron las peticiones por parte tanto del Consell de Formentera como de los portavoces de las fuerzas de seguridad del estado, que demandaban la presencia de Cruz Roja en la isla para ayudar en los primeros momentos de la llegada desde África de las embarcaciones cargadas de personas que suelen llegan en un precario estado físico y mental debido a la larga y peligrosa travesía. Desde verano de 2022 hasta principios de 2025, Formentera sí que contaba con un pequeño grupo formado por cuatro voluntarias que asistían a los recién llegados a pie de playa, pero su actividad se detuvo al considerar Cruz Roja que la falta de un espacio adecuado donde llevar a cabo esa primera asistencia y donde guardar el material necesario suponía un impedimento para dar un trato "digno y humano" a los migrantes. Así, han sido los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, incluso miembros de la brigada de servicios del Consell Insular, quienes en numerosas ocasiones han tenido que dejar de lado su trabajo habitual para llevar agua y ropa seca a los migrantes que, mientras esperaban para su traslado hasta Ibiza, eran alojados en una sala sin acondicionar de la Autoridad Portuaria de Balears en la Savina. Este grupo de voluntarias ha seguido durante este tiempo atendiendo a las familias que por cuestiones logísticas se quedaban en Formentera hasta que eran trasladados a un centro de acogida.

Carpa para acoger a migrantes en el puerto de la Savina de Formentera / Delegación de Gobierno

Carpa en el puerto de la Savina

En octubre del año pasado y una vez declarada la situación de emergencia migratoria en Balears, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones completó la instalación de una gran carpa en el puerto de Formentera, que tiene unos 230 metros cuadrados de superficie y está preparada para albergar a una veintena de personas. Este espacio también dispone de una zona de almacenaje donde Cruz Roja guarda los materiales necesarios para la atención inmediata, de manera que la organización humanitaria ya puede poner en marcha a su equipo de voluntarios.

"En la primera sesión del 22 de diciembre explicamos un poco el tipo de actividad que se desarrolla en Cruz Roja, los perfiles que hacen falta y la formación inicial que se precisa", explica Mary Castaño, coordinadora insular de la organización. En el caso concreto de Formentera, el objetivo era "encontrar gente que quiera colaborar en la respuesta a la llegada de embarcaciones" con migrantes a bordo.

Segunda sesión el próximo miércoles

En la segunda sesión, que tendrá lugar el 14 de enero entre las 16 y las 18 horas en el antiguo edificio de Bienestar Social en Sant Francesc, junto a la Policía Local, se repetirá parte de la primera orientación para las personas que no pudieron asistir y se hará también una pequeña formación "en la que se bajará un poco más al detalle", explica Castaño. Tras conocer las diferentes funciones que se pueden desarrollar en el seno del grupo de voluntarios, se detallará la formación específica que cada persona necesitará para llevar a cabo la labor a la que serán destinados. "No es lo mismo una persona con varios idiomas, que seguramente hará las funciones de intérprete, que otra con formación previa en el ámbito social que puede ayudar en ese campo", desarrolla. También se ofrecerá formación en mediación intercultural para, por ejemplo, "conseguir la información más relevante durante la primera entrevista que se les hace al llegar", de manera que se facilite el proceso administrativo que van a tener que seguir una vez llegados a las dependencias de la Policía Nacional en Ibiza.

Foto de archivo de migrantes llegados a Formentera embarcando hacia Ibiza / Gerardo Ferrero

Además de ese aprendizaje particular, los voluntarios deben participar en una "formación básica institucional" en la cual se explica "de dónde viene y a qué se dedica la Cruz Roja: su misión, sus principios y sus valores". Los interesados en formar parte de este proyecto solidario y humanitario pueden inscribirse enviando un correo electrónico a la dirección: formentera@cruzroja.es.

Aparte del voluntariado, Cruz Roja necesita en Formentera tres personas con un perfil más técnico y profesional. Se trata de unas ofertas laborales que la entidad ha debido reactivar recientemente tras cumplirse el plazo de presentación de candidaturas sin ningún interesado. En total, se ofertan tres plazas para personal especializado: "un responsable del dispositivo de primera respuesta, un responsable de logística y una persona que gestione el voluntariado", explica Castaño, asumiendo que, ante la dificultadzde encontrar trabajadores con este perfil en la pitiusa del sur, la organización "se conforma" con dos personas.