Convocatoria para obtener el permiso para conducir taxis y VTC en Formentera

El examen para quien quiera trabajar en el servicio del taxi y de los vehículos de alquiler con conductor evalúa conocimientos de catalán, castellano, inglés y otra lengua, además de sobre la isla y su regulación.

Pilar Martínez

Pilar Martínez

El Consell Insular de Formentera, a través del área de Movilidad, ha abierto la convocatoria de las pruebas para obtener el permiso local de conductor correspondiente al año 2026, de acuerdo con las bases reguladoras aprobadas por la institución insular y publicadas en el Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB).

La convocatoria contempla dos fechas para la realización de las pruebas. La primera tendrá lugar el 13 de febrero de 2026. El plazo para la presentación de solicitudes se abrió el pasado 2 de enero y finalizará una vez transcurridos diez días hábiles desde esa fecha.

La segunda convocatoria se celebrará el 27 de marzo de 2026 y las personas interesadas podrán inscribirse entre el 9 de marzo y un plazo máximo de cinco días hábiles.

Las solicitudes podrán presentarse en el Registro General del Consell Insular de Formentera (OAC), de manera presencial, o bien por vía telemática a través de la Oficina Virtual de Atención Ciudadana (OVAC). La tasa de inscripción para participar en las pruebas es de 24 euros.

Contenido del examen

En cuanto al contenido de los exámenes, las pruebas incluirán conocimientos básicos de catalán y castellano, así como una evaluación oral de lenguas extranjeras, siendo obligatorio el inglés y, al menos, una segunda lengua a elegir entre alemán, italiano o francés. Además, se formularán preguntas relacionadas con el municipio de Formentera, como calles y lugares de interés turístico, histórico y geográfico.

El temario también abarca el conocimiento de la normativa vinculada al servicio de taxi y a los vehículos de alquiler con conductor, la regulación del acceso a los espacios naturales y el reglamento municipal relativo al transporte urbano e interurbano de personas. Todas las pruebas tendrán carácter eliminatorio y se calificarán únicamente como “apto” o “no apto”.

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Consell publicará la lista provisional de personas admitidas y excluidas tanto en el tablón de anuncios como en la web institucional. A partir de ese momento, se abrirá un plazo de tres días hábiles para presentar reclamaciones o subsanar posibles defectos mediante escrito dirigido al Registro General de entrada de documentos.

Noticias relacionadas y más

Las bases completas de la convocatoria también pueden consultarse en la página web del Consell de Formentera, dentro del apartado del área de Movilidad.

Convocatoria para obtener el permiso para conducir taxis y VTC en Formentera

