Medio ambiente

Multazo para un quiosco de playa de Formentera que acumula 15 incumplimientos

El Consell Insular abre un total de 72 expedientes sancionadores por infracciones a distintas concesiones de playa que alcanzan un importe global de 55.041 y exige el desmontaje de las instalaciones desde el 15 de enero

El Consell Insular de Formentera ha iniciado un total de 72 procedimientos sancionadores contra distintas concesiones de playa tras detectar incumplimientos reiterados de las condiciones establecidas en los pliegos, como resultado de las inspecciones técnicas realizadas durante la temporada. Las sanciones, impulsadas desde la conselleria de Medio Ambiente, alcanzan un importe global de 55.041 euros.

En concreto, se han contabilizado 30 infracciones leves, 37 graves y 5 muy graves. El análisis de los expedientes pone de manifiesto un patrón de irregularidades recurrentes que afecta a aspectos esenciales del funcionamiento de las concesiones.

Infracciones más habituales

Entre las infracciones más habituales figuran la ausencia de los registros obligatorios de limpieza y mantenimiento, el incumplimiento de la oferta complementaria comprometida en los pliegos y diversas deficiencias de carácter ambiental. Estas últimas se centran especialmente en una incorrecta separación de residuos, el uso de materiales no autorizados y la falta de medidas adecuadas para la protección del sistema dunar.

Las inspecciones también han detectado reiterados incumplimientos de los precios regulados, especialmente en la venta de agua, en contra de lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas. Asimismo, se han sancionado deficiencias en materia de seguridad, higiene, información a las personas usuarias y mantenimiento general de las instalaciones.

Sanciones acumuladas

Algunas concesiones concentran un elevado número de infracciones. En uno de los casos se han contabilizado hasta 15 incumplimientos, con una sanción acumulada de 11.305 euros. Otras dos concesiones suman 11 irregularidades cada una, con importes de entre 11.200 y 6.800 euros, mientras que una de las adjudicatarias registra tres infracciones por un valor total de 2.300 euros.

De forma paralela a las sanciones económicas, el Consell Insular ha notificado formalmente a las empresas adjudicatarias la obligación de mantener desmontadas las instalaciones a partir del 15 de enero, tal como establecen las condiciones de las concesiones y como ya se comunicó la pasada temporada. Este requerimiento es independiente de los expedientes sancionadores y responde a la necesidad de garantizar el cumplimiento estricto de la normativa vigente.

La consellera de Medio Ambiente y vicepresidenta primera, Verónica Castelló, ha subrayado que “el cumplimiento de los pliegos no es opcional y la reiteración de infracciones tiene consecuencias”, y ha confiado en que todas las concesiones respeten la orden de desmontaje de las instalaciones durante el periodo establecido.

