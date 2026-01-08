Acceso al mar en Formentera: De tres rampas públicas prometidas, una está inservible, otra acumula incidencias y de la tercera poco se sabe

En el año 2008, hace ya la friolera de 18 años, el recién creado Consell de Formentera gestionado por el partido insularista Gent per Formentera, encomendó la redacción de tres proyectos para tres rampas varaderos de uso público y gratuito que permitiría a los propietarios de pequeñas embarcaciones tradicionales "lanzarse a la mar con seguridad y desde diferentes puntos de la isla", según anunciaba la propia institución. A día de hoy, de esas tres infraestructuras no hay ninguna en uso, dado que tanto la instalada en la boca de s'Estany des Peix, en la Savina, como la de la playa de Migjorn están destrozadas y la tercera nunca se llegó a construir.

Rampa situada junto a la entrada de s'Estany des Peix, en la Savina / J.M.

Fue a finales de julio de 2009 cuando la titular por aquel entonces del área de Medio Ambiente, Silvia Tur, anunció la construcción y puesta en funcionamiento para octubre del mismo año de tres rampas varadero y tres embarcaderos que darían cobertura a "todas aquellas personas que necesiten recoger sus barcas para realizar algún mantenimiento durante el invierno". El presupuesto previsto para estas instalaciones de madera era de 74.820 euros, aunque el 19 de marzo de 2011, cuando finalmente se inauguró la primera de ellas, la situada junto a la entrada de s'Estany des Peix, ya se anunció que había costado 52.000 euros más IVA, un precio que habría que multiplicar por tres. El lugar donde está situada, su diseño o la forma en la que ha sido instalada ha supuesto que en varias ocasiones a lo largo de estos cerca de 15 años esta rampa haya quedado inoperativa tras ser destruida por la fuerza del mar, como ocurre en la actualidad. Hace dos años ya se tuvo que reconstruir por completo tras permanecer varios meses inaccesible.

La rampa de Migjorn, desintegrada

La segunda rampa se inauguró a mediados de junio de 2012 en la costa de Migjorn, entre el Hotel RIU La Mola y es Copinar. Se trataba de una infraestructura desmontable que constaba de tres módulos de madera y que tenía una longitud de 12 metros. Además, contaba con un muelle adicional que tenía por objeto facilitar las acciones de maniobra en el momento del acceso a la mar. La instalación ha sufrido la misma suerte que la de s'Estany des Peix y en la actualidad aparece prácticamente desintegrada. En enero de 2024, el por entonces presidente del Consell Insular, Llorenç Córdoba, declaró que se estaba "terminando de reparar" la rampa y se había encargado un proyecto para hacerla con materiales más resistentes para que fuera "más práctica y duradera", pero ni se ha reparado ni se sabe nada del nuevo proyecto.

La rampa de Migjorn ha desaparecido completamente y solo queda un trozo del muelle adicional construido junto a ella / Pilar Martínez

La de es Pujols, aún pendiente de autorización

La tercera instalación prometida, que se debería colocar en la zona de Roca Bella, en es Pujols, quedó en suspenso debido a que esta área está incluida dentro del Parque Natural de ses Salines de Ibiza y Formentera y este hecho hace necesario contar con la aprobación previa de las instituciones competentes. Al final, el Ejecutivo balear quedó encargado de la ejecución de ese proyecto que, 18 años después y según afirman desde la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, "está pendiente de la autorización definitiva por parte de la Dirección general de Costas y Litoral". Se prevé que su construcción sea un hecho "durante este año" y que la nueva rampa sirva también para las embarcaciones del personal del Servicio de vigilancia del litoral del Govern.