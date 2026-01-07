Formentera presenta el cartel de 'Illa a Escena 2026' con teatro familiar, música y propuestas para todos los públicos

El Consell de Formentera ha presentado una nueva edición de Illa a Escena, la programación cultural que llenará la Sala de cultura (Cinema) de espectáculos de teatro y música hasta el próximo mes de marzo. El ciclo incluye propuestas dirigidas tanto al público familiar como al adulto, con una oferta variada y de calidad.

La programación arrancará el sábado 17 de enero con 'Siguis tortuga', de la compañía Xip Xap Teatre. Se trata de un espectáculo familiar recomendado a partir de cuatro años que, con humor y ternura, invita a reflexionar sobre la importancia de vivir con calma y disfrutar del camino. La función comenzará a las 18 horas y tendrá una duración aproximada de 50 minutos.

Un momento del espectáculo 'SiguesTortuga', de la compañía Xip Xap / Samuel Boldú

El sábado 7 de febrero, a las 19 horas, será el turno de la 'VII Cantada Pagesa', a cargo del área de Música Tradicional de la Escuela de Música y Danza de Formentera. Esta propuesta de raíz popular, con entrada gratuita, tendrá una duración aproximada de 120 minutos.

Teatro familiar

La programación continuará el sábado 21 de febrero con 'Sòmion, la ciudad de los oficios imposibles,' de la compañía catalana El que ma queda de teatre. Es una obra familiar recomendada a partir de los tres años que combina imaginación y creatividad en una historia cargada de valores. La función se celebrará a las 18.00 horas.

El sábado 7 de marzo, a las 18 horas, llegará 'aLUZina', de Nacho Diago, un espectáculo para toda la familia que fusiona magia, teatro de sombras, humor y poesía visual, y que invita a recuperar la capacidad de sorpresa y a mirar el mundo con ojos curiosos. Tiene una duración aproximada de 60 minutos y está recomendado a partir de 6 años.

Imagen del espectáculo de Nacho Diago / N.D

El ciclo se cerrará el sábado 14 de marzo con el concierto de Carmen Consoli, incluido dentro del programa Barnasants. La actuación comenzará a las 20.30 horas y tendrá una duración de 75 minutos. Consoli es una de las voces más reconocidas del panorama musical mediterráneo.

Las entradas tendrán un precio general de cinco euros para los espectáculos teatrales y de ocho euros para el concierto, con un descuento del 50% para varios colectivos. El aforo es limitado y las entradas pueden adquirirse a través de la web www.entradesformentera.cat a partir del viernes anterior a cada espectáculo.