Los Reyes dejan de regalo el primer nacimiento en Formentera
El primer parto en el Hospital de Formentera se ha hecho esperar hasta el día 5 de enero
El niño Evan Gimena Jiménez es el primer formenterés de 2026. Este lunes a las 19 horas, por cesárea, nació con un peso de 3.145 gramos, según ha informado el Área de Salud de Ibiza y Formentera (ASEF). "Es el segundo hijo de la pareja formada por Maribel Jiménez Tur, natural de Formentera, y Adán Gimena Tortosa, también español", detallan.
El equipo que ha atendido el primer parto en el Hospital de Formentera está formado por el ginecólogo Adolfo Fernández, el cirujano Salvador Pascual, las matronas Cayetana Malo y Ana Belén Olmeda, el pediatra José Rodríguez, el enfermero Jaume Llorens, la técnica de cuidados de enfermería Mónica Parrondo y el anestesista Luca Chirichiello.
"Evan es el último de los primeros nacimientos, este año recién estrenado, en los hospitales públicos de Baleares", puntualizan desde ASEF. El primero llegó en el El Hospital Universitario Son Espases, poco después de la medianoche, a las 0.50 horas del día 1 de enero. Olivia Sánchez Salazar, de padres colombianos, con un peso de 2.580 gramos. Le siguió en el Hospital Can Misses, a las 5.53 horas, la primera ibicenca, Marwa Udari Checa, con un peso de 3.200 gramos. Marwa es la primera hija de la pareja formada por Zaid Udari, natural de Marruecos, y la ibicenca María Luisa Checa Carrasco.
A la misma hora, poco antes del primer amanecer de 2026, Liam Ismael Espínola Ortiz nació en el Hospital de Manacor. El Hospital Mateu Orfila de Menorca tuvo que esperar hasta las 11.49 horas del 1 de enero para recibir a Lina, primera menorquina de 2026.
