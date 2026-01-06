Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Plus insularidadMejores planes para ReyesVenezolanos en IbizaDespedida motero fallecido
instagramlinkedin

Los Reyes dejan de regalo el primer nacimiento en Formentera

El primer parto en el Hospital de Formentera se ha hecho esperar hasta el día 5 de enero

Primer niño del año en Formentera.

Primer niño del año en Formentera. / Asef

Redacción Ibiza

Ibiza

El niño Evan Gimena Jiménez es el primer formenterés de 2026. Este lunes a las 19 horas, por cesárea, nació con un peso de 3.145 gramos, según ha informado el Área de Salud de Ibiza y Formentera (ASEF). "Es el segundo hijo de la pareja formada por Maribel Jiménez Tur, natural de Formentera, y Adán Gimena Tortosa, también español", detallan.

El equipo que ha atendido el primer parto en el Hospital de Formentera está formado por el ginecólogo Adolfo Fernández, el cirujano Salvador Pascual, las matronas Cayetana Malo y Ana Belén Olmeda, el pediatra José Rodríguez, el enfermero Jaume Llorens, la técnica de cuidados de enfermería Mónica Parrondo y el anestesista Luca Chirichiello.

"Evan es el último de los primeros nacimientos, este año recién estrenado, en los hospitales públicos de Baleares", puntualizan desde ASEF. El primero llegó en el El Hospital Universitario Son Espases, poco después de la medianoche, a las 0.50 horas del día 1 de enero. Olivia Sánchez Salazar, de padres colombianos, con un peso de 2.580 gramos. Le siguió en el Hospital Can Misses, a las 5.53 horas, la primera ibicenca, Marwa Udari Checa, con un peso de 3.200 gramos. Marwa es la primera hija de la pareja formada por Zaid Udari, natural de Marruecos, y la ibicenca María Luisa Checa Carrasco.

Noticias relacionadas y más

A la misma hora, poco antes del primer amanecer de 2026, Liam Ismael Espínola Ortiz nació en el Hospital de Manacor. El Hospital Mateu Orfila de Menorca tuvo que esperar hasta las 11.49 horas del 1 de enero para recibir a Lina, primera menorquina de 2026.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las consecuencias para Formentera de la pérdida de la concesión de servicios de playa que incluye a los quioscos
  2. Vuelca una furgoneta en ses Salines de Formentera
  3. Los quioscos de Formentera, en situación límite tras un informe del Govern que propone retirar la concesión por las irregularidades detectadas
  4. Solo tres candidatos superan las pruebas para convertirse en inspector de Turismo en Formentera
  5. Lujo y tradición mediterránea: así es la casa con vistas al mar y muros de piedra seca que se vende por 2 millones en Formentera
  6. Guía práctica para bajar la factura de la luz en Ibiza y Formentera: las oficinas en las que puedes encontrar toda la información
  7. Cambios en la llegada de los Reyes Magos a Formentera por el mal tiempo
  8. Esto es lo que necesitas para hacer deporte en espacios públicos de Formentera

Los Reyes dejan de regalo el primer nacimiento en Formentera

Unos Reyes Magos ‘Rock Stars’ vencen al viento y a la lluvia en Formentera

Unos Reyes Magos ‘Rock Stars’ vencen al viento y a la lluvia en Formentera

El PSOE de Formentera avisa: no apoyará los presupuestos del Consell para 2026 sin cambios en la tasa de basuras

El PSOE de Formentera avisa: no apoyará los presupuestos del Consell para 2026 sin cambios en la tasa de basuras

Los mejores planes para el fin de semana de Reyes en Ibiza y Formentera

Los mejores planes para el fin de semana de Reyes en Ibiza y Formentera

Cambios en la llegada de los Reyes Magos a Formentera por el mal tiempo

Cambios en la llegada de los Reyes Magos a Formentera por el mal tiempo

Rescatadas 33 personas al sur de Formentera en dos nuevas pateras, la segunda y tercera del año

Rescatadas 33 personas al sur de Formentera en dos nuevas pateras, la segunda y tercera del año

Solo tres candidatos superan las pruebas para convertirse en inspector de Turismo en Formentera

Solo tres candidatos superan las pruebas para convertirse en inspector de Turismo en Formentera

Primera patera del año en Ibiza y Formentera: rescatadas 16 personas al sur de las Pitiusas

Primera patera del año en Ibiza y Formentera: rescatadas 16 personas al sur de las Pitiusas
Tracking Pixel Contents