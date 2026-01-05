Unos Reyes Magos ‘Rock Stars’ vencen al viento y a la lluvia en Formentera

Aunque desde la organización se mantuvo la esperanza hasta el último momento de tener una cabalgata «clásica» por la isla si la previsión meteorológica fallaba, al final llegó la lluvia y se tuvo que poner en marcha el «plan B»: Visita rápida a las parroquias del Pilar de la Mola y Sant Ferran y gran fin de fiesta con animación infantil en el polideportivo Antoni Blanc de Sant Francesc. La novedad ha resultado un éxito y la instalación deportiva, con el delicado parqué protegido por un pavimento de plástico temporal y un gran escenario montado en tiempo récord, ha resultado el espacio ideal para que los niños corrieran a sus anchas durante los espectáculos de animación en un entorno seguro y para disfrutar de la presencia de Sus Majestades sin preocuparse por el frío.

Los niños de La Mola han sido los primeros en recibir sus regalos / Pilar Martínez

La jornada que da paso a la noche más larga del año para los niños que reciben sus regalos la mañana del día 6 de enero comenzó a las 16.30 horas en el Pilar de la Mola, donde los Reyes Magos fueron recibidos por unos aguerridos niños y sus familiares, que llenaron la pequeña iglesia para, tras una corta ceremonia oficiada por el párroco Fernando ‘Nando’ Bayón, recibir sus regalos y compartir un delicioso chocolate caliente ofrecido por la Comisión de fiestas de la Mola.

Sant Ferran

De allí, los Reyes y su comitiva se trasladaron hasta la iglesia de Sant Ferran, donde se repartieron más caramelos y regalos a los niños de la zona que, bien pertrechados con sus ropas más cálidas, se enfrentaron al fastidioso tiempo para saludar en persona a los Sabios de Oriente.

Un poco antes de las siete de la tarde, con algo de retraso como cualquier estrella de rock que se precie, Melchor, Gaspar y Baltasar llegaron junto a sus pajes al polideportivo, donde les esperaban muchísimos niños de todas las edades y sus familiares, que habían ido llegando a lo largo de la tarde. Incluso algunas familias que ya habían saludado a los Reyes en La Mola o Sant Ferran no quisieron perderse los espectáculos preparados para ellos y también se acercaron hasta Sant Francesc.

La compañía de animación Acrobati-k mantuvo a los niños entretenidos / Pilar Martínez

La primera de estas actuaciones estuvo a cargo del grupo ibicenco de pop rock El mundo de Azahar, que empezó a caldear el ambiente y puso a bailar a los menos vergonzosos. Luego llegaron los animadores de la compañía Acrobati-k, que con sus sus disfraces etéreos y sus alas iluminadas prepararon a los niños para empezar a soñar. Un enorme elefante articulado llamado ‘Hathi’, del Centre de Titelles de Lleida, paseó por toda la instalación deportiva llevando tras él a los niños, a modo de flautista de Hamelin.

Cerca de las siete seguían llegando niños, que casi se pierden la triunfal llegada de sus Majestades de Oriente, que nada más poner un pie en el polideportivo empezaron a repartir caramelos a quienes esperaban junto a la puerta, antes de subir a un escenario donde la iluminación y el humo artificial daba a la escena un cierto toque de concierto roquero.

Discursos

Con todos los pequeños pegados a la valla que les separaba del escenario, tomó la palabra Óscar Portas, el presidente del Consell de Formentera, para dedicar a los presentes unas palabras durante las cuales aprovechó para desear «una Formentera con más confianza y menos miedo».

Después fue el turno de Melchor, que actuó como portavoz de los tres Magos. Explicó a todos que tenían previsto llegar con unas estupendas carrozas, pero que la lluvia no lo ha permitido. También pidió a los niños que al caer la noche, dejaran la chimenea encendida y un trocito de xulla para que, cuando pasaran por las casas a repartir regalos, pudieran reponer fuerzas, porque aunque magos, también tienen una parte humana que no desprecia un suculento aperitivo a medianoche.

Lanzamiento de caramelos para todos / Pilar Martínez

Tras estas palabras y el encendido de unas espectaculares bengalas que acrecentaron la sensación de estar asistiendo a un concierto, llegó el momento más esperado por grandes y pequeños: el lanzamiento de caramelos. Miles de dulces sobrevolaron las cabezas de los presentes, que se afanaban en llenar bolsillos, bolsas e incluso los gorros que habían llevado para combatir el frío.

Para finalizar la primera parte de su jornada laboral y antes de retirarse para organizar el reparto de regalos nocturno, los Reyes Magos bajaron del escenario y se mezclaron con el público, abrazando a cuanto niño se lo pedía y posando para decenas de fotos.

Una nueva actuación de Acrobati-k puso el punto y final al día más esperado de los pequeños de la casa, que seguro que se van a dormir deseando que la noche sea corta y amanezca cuanto antes.