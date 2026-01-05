El Psoe de Formentera avisa: no apoyará los presupuestos del Consell para 2026 sin cambios en la tasa de basuras

El PSOE de Formentera ha fijado una posición clara ante los pesupuestos del Consell Insular para 2026 y condiciona su posible abstención a la incorporación de compromisos “por escrito”, con dotación económica, calendario definido y mecanismos de seguimiento. Entre las exigencias, el partido considera “insalvable” la modificación de la tasa de recogida de basuras para hacerla más justa y basada en el principio de que quien más residuos genera, más paga.

Los socialistas recuerdan que en 2025 ya alcanzaron un acuerdo de abstención con el equipo de gobierno, Sa Unió, vinculado a una serie de condiciones que, según denuncian, no se han cumplido. Entre los compromisos pendientes destacan precisamente los cambios en la tasa de recogida de residuos, que no llegaron a materializarse.

Contenedores de basura en Formentera / P.M.V.

En este contexto, el PSOE exige ahora que Sa Unió se comprometa formalmente a que la modificación de la tasa quede redactada durante el primer semestre de 2026, antes del 30 de junio, y esté orientada a un sistema más equitativo y proporcional, de forma que pueda iniciar posteriormente su tramitación y aprobación.

Partidas prioritarias

Además, el grupo socialista reclama la inclusión en el presupuesto de 2026 de una serie de partidas que considera prioritarias. Entre ellas, figura la redacción del proyecto del Centro Cultural de Sant Ferran, con un cronograma claro de redacción y licitación dentro del mismo año; una partida específica para la perrera insular, con actuaciones definidas que garanticen un servicio “digno y eficaz”; y una intervención en Es Campament, con prioridades centradas en la seguridad, la accesibilidad y el mantenimiento.

El PSOE también pide inversiones para la remodelación de varios parques infantiles —Ses Bardetes, la Savina, es Pujols y la Mola— priorizando la seguridad, la creación de sombra y la renovación de los elementos de juego; la ampliación y mejora del cementerio; la creación de un camino seguro hasta el campo de fútbol, con medidas reales de seguridad vial; y una programación de actuaciones en la carretera de Es Cap, con especial atención a la seguridad.

Asimismo, los socialistas reclaman que durante 2026 se active la licitación del Centro de Menores, garantizando el avance administrativo del proyecto, y una ampliación de los servicios de la Oficina de la Vivienda. En este ámbito, exigen la puesta en marcha de un sistema de métricas y seguimiento de los precios del alquiler, con indicadores y monitorización periódica, así como una política proactiva que contribuya de forma real a abordar el problema habitacional en la isla.

Anexo al presupuesto

Para evitar que estos compromisos “se queden en titulares”, el PSOE propone incorporar un anexo al presupuesto con el detalle de cada medida, los importes asignados y su fase de desarrollo —redacción, licitación o ejecución—, un calendario trimestral con hitos y responsables, y la elaboración de un informe público trimestral sobre el grado de cumplimiento.

“El PSOE no regalará su voto. En 2025 aceptamos un acuerdo con varias condiciones que no se han cumplido y por eso en 2026 exigimos compromisos por escrito, plazos y seguimiento”, ha señalado el partido. En palabras de su portavoz, Rafa Ramírez, la condición insalvable es que la modificación de la tasa de recogida de basuras quede redactada en el primer semestre del año “para que quien más residuos genera, más pague”, y subraya que en materia de vivienda “no basta con abrir una oficina, sino que hay que ampliar servicios y desplegar una política verdaderamente proactiva”.