Cambios en la llegada de los Reyes Magos a Formentera por el mal tiempo

Los Reyes Magos no podrán llegar a Formentera en barco como estaba previsto. La previsión meteorológica para este lunes, 5 de enero, que apunta a lluvias intensas y fuertes vientos asociados a la borrasca Francis, ha obligado a modificar el programa de la cabalgata de los Magos de Oriente. La ruta de sus Majestades será la misma, sólo que, en vez de desfilar para que los niños y niñas puedan seguir su paso, acudirán directamente a las parroquias para no mojarse.

Así, en lugar de llegar al puerto de la Savina y desplazarse desde allí al resto de localidades, Melchor, Gaspar y Baltasar recibirán a los niños en espacios cerrados, empezando por El Pilar de la Mola, a cuya iglesia llegarán sobre las 16.30 horas de este lunes. Tras la adoración al niño Jesús, se repartirán regalos a los pequeños de la localidad y se ofrecerá una chocolatada popular a cargo de la Comisión de fiestas de la Mola.

Los Reyes Magos y sus Pajes Reales llegaron el año pasado al Faro de la Mola / Pilar Martínez

De allí se trasladarán hasta la iglesia y la sala parroquial de Sant Ferran, donde tras el servicio religioso habitual se repartirán también los regalos y habrá chocolatada para los niños de la zona a partir de las 17 horas.

Espectáculos infantiles en Sant Francesc

Mientras tanto, en Sant Francesc se ha previsto una tarde de espectáculos familiares en el polideportivo Antoni Blanc para amenizar la espera hasta la llegada de los Reyes Magos. A las 16.30 horas se abrirán las puertas de la instalación deportiva y dará comienzo el espectáculo 'El món d'Azahar'. Cuando finalice, será el turno de la actuación de la compañía Acrobati-K, que entretendrá a pequeños y mayores hasta que lleguen los sus Majestades de Oriente y los pajes reales, sobre las 18.30 horas. También acompañará a la comitiva real el espectáculo 'Hathi', del grupo de animación Centre de Titelles de Lleida.

La animación infantil hace más llevadera la espera de sus Majestades / Pilar Martínez

Sobre las 19.15 horas una nueva actuación de Acrobati-K pondrá fin a la visita de los Reyes Magos, que se retirarán a descansar hasta la mañana siguiente.

6 de enero

Para el martes 6 de enero, el Día de Reyes, se mantienen las celebraciones religiosas previstas, empezando con una misa a las 10 de la mañana en El Pilar de la Mola. A las 11 horas se celebrará la eucaristía en Sant Ferran y a las 12 del mediodía en la iglesia de Sant Francesc, con la presencia de los Reyes Magos. Tras esta última celebración, se hará el tradicional reparto de regalos en la carpa situada en el Jardí de ses Eres.

Si, como está previsto, llueve, la comitiva se desplazará por la isla en minibús escoltada por los vehículos de la Policía Local, Protección Civil y bomberos, apagando las luces y la música en el tramo entre Can Gavino y la rotonda de la posidonia para que las personas con hipersensibilidad sensorial puedan disfrutar de la pequeña cabalgata.

Desde el Consell de Formentera quieren agradecer la comprensión de la ciudadanía ante estos cambios necesarios para priorizar la seguridad de una de las noches más especiales del año y adelantan que, si las condiciones meteorológicas mejoran, se mantendrá la programación y el recorrido original de la cabalgata, cosa que se comunicará a través de los canales oficiales del Consell.