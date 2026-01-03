Migración
Rescatadas 39 personas al sur de Formentera en dos nuevas pateras, la segunda y tercera del año
En menos de 24 horas, Formentera ha sido escenario de la llegada de dos pateras nuevas
Arriban a las costas de las Pitiusas dos nuevas pateras, con 39 personas a bordo, que han sido rescatadas en aguas de Formentera. La primera fue interceptada a las 02.40 horas de la madrugada de este sábado, cuando se ha procedido al rescate de 13 personas de origen magrebí que se encontraban a media milla del faro de la Mola, al sur de Formentera. En la actuación han intervenido el Servicio Marítimo y la Guardia Civil del puesto de Sant Josep.
Horas antes, a las 23.38 horas, se llevó a cabo la interceptación de 26 personas de origen subsahariano en línea de costa, al noroeste de la isla de Cabrera. En este operativo participaron la Guardia Civil del Servicio Marítimo, la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia y Salvamento Marítimo. Se desconoce si en ambas embarcaciones se encontraban menores o mujeres a bordo.
Estos dos nuevos registros representan la tercera llegada de este año. Ayer llegó otra embarcación con 16 personas de origen magrebí a bordo, horas antes de las dos últimas.
