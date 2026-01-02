Solo tres candidatos superan las pruebas para convertirse en inspector de Turismo en Formentera

Tan solo tres de los 21 aspirantes a la plaza de inspector de Turismo ofertada por el Consell de Formentera han superado el proceso selectivo iniciado el 15 de septiembre de 2025. La escueta lista con los resultados provisionales se publicó el pasado día 22 de diciembre y otorgaba un plazo de tres días hábiles para la presentación de alegaciones o reclamaciones oportunas.

Se trata del segundo proceso de selección para la creación de una bolsa de inspectores de Turismo que inició el Consell Insular en 2025, ya que la primera convocatoria no consiguió encontrar al candidato indicado para este trabajo. En aquella ocasión, se abrió el periodo para la presentación de candidaturas a finales del mes de abril, con la idea de contar con un inspector para la temporada estival. Se presentaron 19 aspirantes, de los cuales solo 17 llegaron a la entrevista personal, que tiene carácter eliminatorio, y tras ella quedaron cinco seleccionados. A principios de agosto se supo que esas cinco personas habían ido rechazando la oferta laboral según se les había ido ofreciendo, de manera que la pitiusa del sur pasó el verano sin el apoyo contra el intrusismo en el mercado de la vivienda vacacional que un profesional de ese tipo podría haber prestado.

Segunda convocatoria

La historia tiene visos de repetirse: A la segunda convocatoria se presentaron 21 candidatos, pero tras revisar la documentación aportada esa lista quedó reducida a 16 aspirantes. De ese total, solo ocho llegaron a las entrevistas personales que tuvieron lugar el 27 de noviembre. Tras ellas, se llevó a cabo la valoración de méritos que dio lugar a una puntuación según la cual se elaboró el listado provisional publicado, en el que aparecen solo tres personas. Siguiendo el procedimiento y una vez transcurridos los tres días durante los cuales se pueden presentar reclamaciones, se procederá a llamar al candidato que encabeza la lista para saber si acepta el puesto. De no ser así, se pasará al segundo clasificado o al tercero si este también lo rechaza, como ocurrió en el primer proceso de selección.

Turistas en Sant Francesc a finales del mes de septiembre / Carmelo Convalia

Si todo va bien, la semana próxima, una vez superadas las fiestas navideñas que parecen suponer un paréntesis en el trabajo diario de las administraciones, se podría anunciar la contratación del esperado inspector de Turismo de Formentera, un puesto que se anunció como de carácter anual, a diferencia de lo ocurrido en 2024, cuando la persona contratada solo estuvo en activo durante algunos meses del verano.

La presencia de un trabajador de este tipo con rango de autoridad que vele por la legalidad de las viviendas ofertadas como alojamientos turísticos en la isla ha sido demandada en numerosas ocasiones tanto por los hoteleros y demás sectores afectados por la comercialización irregular de plazas turísticas como por los grupos políticos de la isla. Tanto Gent per Formentera como PSIB-PSOE han preguntado en varios plenos ordinarios del Consell Insular por este proceso de constitución de una bolsa de inspectores de Turismo.